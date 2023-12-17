Что такое ревность? И как перестать ревновать. Советы психолога

Ревность — та эмоция, которая может сильно отравлять жизнь обоим партнерам. Корень этого чувства кроется в неуверенности, недоверии и страхе потерять партнера. «Лента.ру» выяснила, когда ревность считается нормальной, а когда это чувство переходит границы допустимого, и как в таком случае с ней бороться.

Что такое ревность?

Как объясняет «Ленте.ру» семейный психолог Ольга Романив, ревность — это эмоция, в основе которой лежит страх потери близкого человека. То есть, на самом деле ревность в большинстве случаев является страхом одиночества.

Проявления ревности могут быть разными: от обид и замечаний до попыток контролировать близкого человека, искать признаки его неверности.

Психолог, телесно-ориентированный терапевт, член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ) Надежда Акимова в беседе с «Лентой.ру» добавила, что ревность — это сложная эмоция, которая в равной степени может как укрепить, так и разрушить любые отношения.

Причем речь не всегда идет об общении мужчины и женщины: ревновать можно абсолютно любого человека, даже друга или коллегу. Надежда Акимова психолог

В случае, если ревность становится проблемой в отношениях, очень важно разобраться, в чем ее причина.

Почему люди ревнуют?

По мнению Ольги Романив, ревность никогда не возникает на пустом месте. Дело не в поведении партнера, а в психологических проблемах самого человека — например, заниженной самооценке. Тогда он испытывает негативные эмоции из-за страха потери близкого человека, постоянных сравнений себя с другими, ощущения своей неполноценности или неуверенности в себе.

Причины ревности могут быть связаны и с пережитыми травмами. В этом случае за ревностью стоит негативный опыт прошлых отношений, который оставил глубокий эмоциональный след.

Тогда человек может испытывать беспокойство о том, что потеряет любимого, свои отношения. И это вызывает стремление защитить и сохранить то, что очень важно для него. Ольга Романив психолог

Проявления ревности часто возникают из-за того, что человек недоволен своим местом в жизни партнера. Он боится быть брошенным, быть тем, кого можно заменить.

«Часто мы склонны остро ощущать, что партнер, который не обращает на нас должного внимания, не тратит достаточно времени или не заботится о нас, возможно, уделяет внимание кому-то другому», — добавила Надежда Акимова.

В то же время за ревностью могут скрываться различные факторы и эмоциональные состояния. Например, желание контролировать своего партнера или ситуацию в целом. Человек может бояться потерять свою власть в отношениях — за этим обычно стоит страх неизвестности или страх потери контроля.

Некоторые люди могут испытывать ревность из-за желания быть в центре внимания. Они боятся, что другим будет уделено больше времени или уважения, и всеми силами пытаются привлечь внимание к себе и своим потребностям. Ольга Романив психолог

Многие люди не хотят признаваться близкому человеку, что ревнуют его. В таком случае понять это можно по нескольким признакам.

По каким признакам можно определить ревность:

партнер пытается контролировать общение второй половинки, читает сообщения в социальных сетях, мониторит страницы и изучает «лайки», подписки и комментарии;

всегда хочет знать, где находится его партнер и с кем проводит время;

подозревает близкого человека в обмане, ищет несостыковки в его словах;

критикует общение с друзьями или людьми противоположного пола, обесценивает их, плохо о них отзывается;

часто требует подтверждать свою любовь и преданность, беспричинно обижается;

пытается манипулировать или шантажировать.

При этом проявления настоящей ревности становятся систематическими. В этом случае важно поговорить с близким человеком об отношениях, рассказать о своих эмоциях и чувствах (например, о том, что поведение партнера расстраивает), объяснить, что его страх потери не обоснован, или предложить вместе обратиться к психологу.

Здоровая и нездоровая ревность

До определенной степени ревность является адекватной и даже нужной эмоцией, которая есть в любых взаимоотношениях. Но если она начинает доминировать, это всегда становится проблемой пары.

Ревность может встречаться в любых отношениях, даже в тех, которые с точки зрения психологии можно считать здоровыми. В здоровых отношениях у ревности есть полезные функции: например, она сигнализирует о нарушении границ, если возникает в ответ на реальную угрозу для пары. В этом случае ревность помогает обратить внимание на ситуацию и внести какие-то изменения в отношения, чтобы их улучшить.

Ревность всегда может подтолкнуть к самосовершенствованию. Выступить в роли мотивирующего фактора и сподвигнуть человека на работу над собой. Или побудить пару к большей преданности и заботе друг о друге, чтобы укрепить эмоциональную связь. Ольга Романив психолог

Однако иногда ревность бывает нездоровой, и тогда она приносит обоим только негативные эмоции. «Больную» ревность выдает несколько признаков.

Признаки нездоровой ревности:

это чувство отягощает и разрушает отношения, приводит к контролю, подозрениям, обвинениям или насилию в отношениях. Нездоровая ревность разрушает доверие и уважение между людьми;

она ограничивает свободу и самовыражение. Как только ревность начинает влиять на социальное поведение партнера, она становится разрушительной;

для нездоровой ревности не нужны объективные причины. Это чувство питается личными страхами и неуверенностью в себе того, кто ревнует.

«Больная» ревность всегда переходит границы и причиняет вред отношениям. Если действия партнера, который ревнует, затрагивают самооценку, свободу или вызывают постоянные конфликты, это уже вряд ли здоровые отношения.

Если ревность чрезмерна, то в ваших отношениях полностью исчезает доверие. Жить с близким человеком, которому нельзя доверять, невероятно сложно. Ольга Романив психолог

Как бороться с ревностью в отношениях?

Для того, чтобы бороться с ревностью в отношениях, нужно оценить ситуацию и поведение партнера: улучшается ли оно со временем или ухудшается. Если близкий человек работает над преодолением ревности, посещает психолога, и в его поведении прослеживается какой-то рост, тогда разумно продолжать отношения.

Однако если ситуация не меняется, человек не может справиться с ревностью и сдержать свои эмоции, это может быть сигналом если не к действию, то точно к серьезным размышлениям.

Важный момент: есть ли у человека на самом деле основания для ревности? Если был факт измены или он знает, что партнер проводит время с кем-то другим, то чувства могут быть понятны. Но если человек ревнует на пустом месте, это однозначно ведет к разрушению ваших отношений. Ольга Романив психолог

В таком случае психолог советует помнить о том, что каждому важно уважать себя, собственные чувства и потребности в отношениях. Если чрезмерная ревность и поведение партнера наносят эмоциональный или физический вред, очень важно задуматься о своей безопасности. В таком случае лучше закончить отношения или обратиться к психологу, который поможет разобраться с ситуацией и найти пути решения проблемы.

Как справиться с ревностью?

Для того, чтобы справиться с ревностью, очень важно признаться, что она присутствует в отношениях. Затем нужно постараться понять, что именно стало ее причиной — возможно, проблемы в прошлом или неуверенность в себе. Чем глубже человек поймет источник собственных чувств и негативных эмоций, тем легче ему будет разработать способы их преодоления.

Ревность часто возникает из-за недостатка доверия в отношениях. Старайтесь обсуждать с близким человеком свои чувства, эмоции, переживания, страхи, будьте честны с собой и с ним. Обсудите свои опасения, послушайте доводы партнера. Ольга Романив психолог

В случае, если ревность является индикатором низкой самооценки и неуверенности в себе, можно позаниматься с психологом. В целом к специалисту будет полезно обратиться и при других причинах ревности: страхе потери контроля или близкого человека, боязни одиночества. Ревность всегда говорит о внутренних проблемах, с которыми очень важно работать — и лучше делать это не в одиночку.