«Статуи, похожие на сцены Рождества» обнаружены в Помпеях

Источник: Pompeiisites

В древних руинах города Помпеи было раскопано 13 глиняных скульптур по 12 сантиметров в высоту каждая. Все они расположены вертикально, что означает, что они, вероятно, когда-то стояли на полке. Об этом пишет Daily Mail.

Археологи определили, что найденные артефакты, несмотря на схожесть с христианской сценой, были данью уважения культовой богине Кибеле и простому смертному Аттису, в которого она влюбилась.

Согласно легенде пастух Аттис был красивым мальчиком, в которого Кибела безумно влюбилась. Однако Аттис не знал о любви и строил планы жениться на ком-то другом. Поэтому Кибела стала безумно ревнивой и в отместку свела с ума Аттиса, который бежал по горам, остановился у сосны и кастрировал себя. Из его крови выросли первые фиалки на Земле, которые заботились о духе Аттиса после его смерти.

Археологи также обнаружили фрагмент, принадлежавший женской статуе, но с головой цыпленка, предназначенной для жертвоприношения Кибеле. Другая статуя изображала мать, подставляющую грудь своему младенцу.

Обнаруженные статуи дают представление о религиозных практиках, которые существовали более двух тысяч лет назад. Они могут дать науке новое понимание того, как на людей того времени влияли обряды и традиции.

Ранее в Турции была найдена двухметровая статуя мужчины, держащего в руках свой фаллос.

Анна Морозова