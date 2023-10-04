В Турции найдена необычная двухметровая статуя

Необычная статуя высотой 2,5 метра была обнаружена в доисторическом месте, известном как Карахан Тепе, которое находится примерно в 35 километрах от мезолитического храма в Турции. Об этом сообщает Daily Mail.

У статуи, возраст которой достигает 11400 лет, имеются четко вырезанные ребра и очень реалистичное выражение лица. Также вдоль тела расположены руки, которые держат фаллос. По стилю статуя похожа на скульптуру «человека из Урфы», найденную также на юго-востоке Турции во время строительных работ в 1993 году.

Поскольку Карахан-Тепе датируется примерно 9400 годом до нашей эры, считается, что открытие затмевает «человека из Урфы» как старейшую человеческую статую такого рода, когда-либо найденную на Земле. Также двухметровое изваяние отличается от прошлой находки тем, что у него вырезаны глаза, борода и волосы, а еще оно намного выше своего собрата.

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Анна Морозова