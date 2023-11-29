Старый Новый год в 2024 году
Суть и традиции праздника старый Новый год. Рассказываем, как появился этот праздник, какого числа его отмечать в 2024 году, а также какие блюда можно приготовить в этот день.
Суть и традиции праздника старый Новый год. Рассказываем, как появился этот праздник, какого числа его отмечать в 2024 году, а также какие блюда можно приготовить в этот день.
Старый Новый год 2024 — отличный повод не убирать елку и продлить себе праздничное настроение. И хотя празднуют старый Новый год не с таким размахом, как новогоднюю ночь, этому вечеру есть чем нас удивить и порадовать. Рассказываем, откуда взялся этот оригинальный праздник и почему он мог не появиться (спойлер: все дело в большевиках).
Как лучше всего провести старый Новый год 2024? Верхние строчки рейтинга активностей займут пересмотр любимых фильмов, поедание свежей порции оливье или селедки под шубой и походы по гостям. Есть у праздника и свои необычные традиции, но — обо всем по порядку.
Старый Новый год празднуется в ночь с 13 на 14 января. В 2024 году праздник отметят миллионы людей в самых разных уголках планеты. И хотя праздник неофициальный, в России его любят.
В этот день принято собираться в кругу семьи или с друзьями, смотреть новогодние фильмы, готовить традиционные для этого праздника салаты, играть в настольные игры или находить активности по душе на свежем воздухе.
Этот праздник связан с особенностями календарной системы и религиозными традициями. А появлением своим старый Новый год и вовсе обязан большевикам.
До революции Россия использовала юлианский календарь, а Европа уже давно жила по григорианскому. Юлианский календарь был создан в Римской империи и назван в честь Юлия Цезаря. За основу ученые того времени взяли древнеегипетские астрономические открытия. Каждый год, за исключением високосного, был равен 365 дням. Юлианский календарь не противоречил астрономическим знаниям того времени, и на протяжении полутора тысячи лет никто не мог предложить ему достойной альтернативы.
Григорианский же календарь появился только в XVI веке и отличался большей точностью. При его составлении астрономы опирались на новейшие знания о Вселенной.
Использование разных календарей Россией и Европой доставляло массу неудобств как в повседневной жизни людей, так и в политических и экономических взаимоотношениях. В тот период Россия «отставала» от европейских стран на 13 дней.
Все изменилось, когда к власти пришли большевики, которые и перевели страну на прогрессивный — григорианский — календарь. Советские граждане отправились ко сну 31 января 1918 года, а проснулись уже 14 февраля: легким росчерком пера большевики вычеркнули из истории пресловутые 13 дней и установили в России одинаковое «почти со всеми культурными народами» времяисчисление. Так и появился этот необычный праздник — старый Новый год, который расшифровывается как «Новый год по старому стилю».
Старый Новый год отличается своей необычностью и объединяет людей разных стран и культур. Отдавая дань прошлому, праздник продолжает пользоваться народной любовью. В этот день можно как по волшебству повернуть время вспять и еще раз встретить Новый год, загадать желание и обменяться подарками.
В России старый Новый год отмечают многие, собираясь за накрытым столом. Есть у праздника и свои сложившиеся традиции, многие из которых тянутся из советского прошлого, а некоторые имеют славянские корни. Так, ночь с 13 на 14 января в народном календаре обозначена как время празднования Васильева дня, а у православной церкви — Обрезание Господне. В это время на Руси обычно гуляли, гадали и веселились. Святки, длящиеся двенадцать дней, позволяли отдохнуть и провести время с близкими.
Какими еще атрибутами обладает старый Новый год? К традиционным элементам праздника с уверенностью можно отнести яркие наряды. В них кроется стремление к преображению и надежде на лучшее будущее. В этот праздник воздух словно пропитан волшебством и люди верят, что если загадать желание, то оно непременно сбудется.
Конечно же, особым украшением праздничного стола в ночь старого Нового года становятся разнообразные блюда, символизирующие щедрость и достаток. На столе непременно должны присутствовать сладости, фрукты, орехи и прочие лакомства, которые призваны принести удачу и радость в новом году.
А еще существует вкусная традиция готовить вареники с начинкой-сюрпризом. В процессе лепки должна участвовать вся семья. Сюрпризом может быть что угодно, дайте волю вашей фантазии. Существует такое поверье: кому встретится вареник с необычной начинкой, тот будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасолинка в варенике — к прибавлению в семействе, вареник с сахаром олицетворяет беззаботную жизнь, а монетка — к улучшению благосостояния. Вареник с укропом обещает крепкое здоровье, а нитка поманит навстречу приключениям. Но не забудьте предупредить гостей, что вареники у вас особенные, поэтому есть их нужно очень аккуратно.
Если почему-то нет настроения или желания готовить самим, то всегда можно отправиться в гости. Главное, не пренебрегать этикетом и взять с собой небольшое угощение или подарок.
Торжественное застолье — неотъемлемый элемент этого праздника. Делимся простыми и вкусными рецептами блюд, которые можно приготовить на старый Новый год.
Одно из классических блюд русской кухни.
|Картофель
|500 г
|Грибы
|200 г
|Луковица
|1 шт
|Мука
|300 г
|Яйцо
|1 шт
|Соль, перец
|По вкусу
|Масло
|1 ст. ложка (для жарки)
1. Начните с приготовления начинки: очистите и нарежьте картошку, грибы и лук.
2. Обжарьте лук и грибы на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте картошку и тушите все вместе до мягкости. Посолите и поперчите по вкусу.
3. Смешайте муку, яйцо и немного воды, замесите упругое тесто и дайте ему немного отдохнуть под полотенцем.
4. Раскатайте тесто и вырежьте кружочки, выложите начинку на половину кружочка, затем закройте второй половинкой и прижмите края вилкой.
5. Варите вареники в подсоленной кипящей воде до всплывания, затем обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.
6. Подавайте вареники горячими с сметаной и зеленью.
Это традиционное блюдо готовят на Рождество и Новый год. Представляет собой кашу из ячменя, мака, изюма и орехов, с добавлением меда и ванильного сахара. Кутья символизирует обновление, изобилие и благополучие.
|Ячмень
|1 стакан
|Вода
|2−3 стакана
|Мак
|½ стакана
|Изюм
|½ стакана
|Орехи
|½ стакана
|Мед
|По вкусу
|Ванильный сахар
|По вкусу
1. Ячмень замочить на ночь. Затем отварить до готовности: нужно залить ячмень холодной водой, довести до кипения, затем убавить огонь и варить еще минут 20−30 до загустения, постоянно помешивая.
2. Изюм замочить в горячей воде на 15−20 минут, затем откинуть на дуршлаг.
3. Орехи измельчить.
4. Все ингредиенты смешать в большой миске, добавить мед и ванильный сахар по вкусу.
5. Кутью можно подавать к столу.
Блюдо принято готовить из мясного бульона, охлажденного до твердого состояния. Обычно используют свинину, говядину или курицу. Используют «наваристые» части с косточками, благодаря этому каноничный холодец застывает без добавления желатина.
|Свиная рулька
|1 кг
|Нежирный кусок свинины
|500 г
|Луковица
|1 шт
|Лавровый лист
|3 шт
|Перец
|Несколько горошин
|Чеснок
|3 зубчика
|Морковь
|1 шт
|Соль
|По вкусу
1. Рульку и филе хорошо промыть, положить в кастрюлю и залить водой (около 2,5−3 литров). Довести до кипения, снимая пенку. После этого убавить огонь и томить пять часов.
2. Добавить лук, морковь, лавровый лист, соль и перец. Оставить бульон вариться еще на 1 час.
3. Вынуть мясо из бульона на дуршлаг, дать навару стечь в кастрюлю.
4. Дать свинине остыть. Отделить мясо от костей, мелко нарубить или разобрать на волокна. Смешать с предварительно пропущенным через пресс чесноком.
5. Бульон процедить через марлю.
6. Смесь мяса с чесноком выложить в форму для запекания. Залить бульоном, дать остыть.
7. Поставить форму в холодильник на несколько часов, пока холодец не застынет. Холодец подается в охлажденном виде, нарезанный на порции. Обычно его подают со сметаной, горчицей или укропом.
Публикуем ответы на самые частые вопросы про старый Новый год.
Существует устойчивое мнение, что кроме как в России, такого праздника больше никто не знает. Но это не так: в странах бывшего СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии отмечают подобные праздники. Их появление в каждом государстве было связано с переходами на разные календари, но традиции празднования у каждой страны свои.
В Швейцарии, как и во всей Европе, Новый год традиционно отмечают в день Святого Сильвестра 31 декабря. Но в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден существует и свой «дублер» праздника — «Старый Сильвестр» (Alter Silvester), который приходится на 13 января. В этот день местные жители облачаются в громоздкие бутафорские костюмы из еловых веток и обходят дома с колокольчиками, чтобы распугать всякую нечисть.
Приверженцев старого стиля в отмечании Нового года можно встретить и в Уэльсе. Вот уже более двух столетий небольшая община валлийцев в северном Пембрукшире отмечает 13 января праздник под названием «Хен Галан». Его встречают, отдавая дань уважения предкам кельтам, с народными песнями, колядками и домашними угощениями. Утром дети ходят по домам и поют, получая в ответ сладости или деньги. По традиции певцы носят с собой празднично украшенную голову лошади (Мэри Лвид). Считается, что это приносит удачу домовладельцам.
Нельзя убираться и выносить мусор. Под запретом ссоры с близкими. Не рекомендуется надевать в праздничный вечер темные одежды.
Можно весело и шумно праздновать, дарить подарки родным, звать гостей. Один из обычаев — колядки. Молодежь ходит по соседям, поет праздничные песни, за это колядовщиков угощают сладостями, могут даже дать деньги.
На старый Новый год можно подарить вещи для уюта. Например, свечи, текстиль, чайные и кофейные наборы, посуду и так далее. Важно выбирать подарки с любовью и заботой, чтобы они приносили радость и удовольствие тому, кто их получит.
Неважно, по какому календарю мы живем, ведь традиции празднования старого Нового года продолжают радовать нас своей неповторимой атмосферой и объединяют с близкими по духу людьми, дарят веру в чудеса и надежду на лучшее будущее.
Редактор Светлана Майонова