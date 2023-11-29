Старый Новый год в 2024 году

Старый Новый год 2024 — отличный повод не убирать елку и продлить себе праздничное настроение. И хотя празднуют старый Новый год не с таким размахом, как новогоднюю ночь, этому вечеру есть чем нас удивить и порадовать. Рассказываем, откуда взялся этот оригинальный праздник и почему он мог не появиться (спойлер: все дело в большевиках).

Как лучше всего провести старый Новый год 2024? Верхние строчки рейтинга активностей займут пересмотр любимых фильмов, поедание свежей порции оливье или селедки под шубой и походы по гостям. Есть у праздника и свои необычные традиции, но — обо всем по порядку.

Когда отмечается старый Новый год

Старый Новый год празднуется в ночь с 13 на 14 января. В 2024 году праздник отметят миллионы людей в самых разных уголках планеты. И хотя праздник неофициальный, в России его любят.

В этот день принято собираться в кругу семьи или с друзьями, смотреть новогодние фильмы, готовить традиционные для этого праздника салаты, играть в настольные игры или находить активности по душе на свежем воздухе.

Суть и история праздника

Этот праздник связан с особенностями календарной системы и религиозными традициями. А появлением своим старый Новый год и вовсе обязан большевикам.

До революции Россия использовала юлианский календарь, а Европа уже давно жила по григорианскому. Юлианский календарь был создан в Римской империи и назван в честь Юлия Цезаря. За основу ученые того времени взяли древнеегипетские астрономические открытия. Каждый год, за исключением високосного, был равен 365 дням. Юлианский календарь не противоречил астрономическим знаниям того времени, и на протяжении полутора тысячи лет никто не мог предложить ему достойной альтернативы.

Григорианский же календарь появился только в XVI веке и отличался большей точностью. При его составлении астрономы опирались на новейшие знания о Вселенной.

Использование разных календарей Россией и Европой доставляло массу неудобств как в повседневной жизни людей, так и в политических и экономических взаимоотношениях. В тот период Россия «отставала» от европейских стран на 13 дней.

Все изменилось, когда к власти пришли большевики, которые и перевели страну на прогрессивный — григорианский — календарь. Советские граждане отправились ко сну 31 января 1918 года, а проснулись уже 14 февраля: легким росчерком пера большевики вычеркнули из истории пресловутые 13 дней и установили в России одинаковое «почти со всеми культурными народами» времяисчисление. Так и появился этот необычный праздник — старый Новый год, который расшифровывается как «Новый год по старому стилю».

Традиции празднования старого Нового года

Старый Новый год отличается своей необычностью и объединяет людей разных стран и культур. Отдавая дань прошлому, праздник продолжает пользоваться народной любовью. В этот день можно как по волшебству повернуть время вспять и еще раз встретить Новый год, загадать желание и обменяться подарками.

В России старый Новый год отмечают многие, собираясь за накрытым столом. Есть у праздника и свои сложившиеся традиции, многие из которых тянутся из советского прошлого, а некоторые имеют славянские корни. Так, ночь с 13 на 14 января в народном календаре обозначена как время празднования Васильева дня, а у православной церкви — Обрезание Господне. В это время на Руси обычно гуляли, гадали и веселились. Святки, длящиеся двенадцать дней, позволяли отдохнуть и провести время с близкими.

Какими еще атрибутами обладает старый Новый год? К традиционным элементам праздника с уверенностью можно отнести яркие наряды. В них кроется стремление к преображению и надежде на лучшее будущее. В этот праздник воздух словно пропитан волшебством и люди верят, что если загадать желание, то оно непременно сбудется.

Конечно же, особым украшением праздничного стола в ночь старого Нового года становятся разнообразные блюда, символизирующие щедрость и достаток. На столе непременно должны присутствовать сладости, фрукты, орехи и прочие лакомства, которые призваны принести удачу и радость в новом году.

А еще существует вкусная традиция готовить вареники с начинкой-сюрпризом. В процессе лепки должна участвовать вся семья. Сюрпризом может быть что угодно, дайте волю вашей фантазии. Существует такое поверье: кому встретится вареник с необычной начинкой, тот будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасолинка в варенике — к прибавлению в семействе, вареник с сахаром олицетворяет беззаботную жизнь, а монетка — к улучшению благосостояния. Вареник с укропом обещает крепкое здоровье, а нитка поманит навстречу приключениям. Но не забудьте предупредить гостей, что вареники у вас особенные, поэтому есть их нужно очень аккуратно.

Если почему-то нет настроения или желания готовить самим, то всегда можно отправиться в гости. Главное, не пренебрегать этикетом и взять с собой небольшое угощение или подарок.

Что приготовить на старый Новый год

Торжественное застолье — неотъемлемый элемент этого праздника. Делимся простыми и вкусными рецептами блюд, которые можно приготовить на старый Новый год.

Вареники с картошкой и грибами

Одно из классических блюд русской кухни.

Что нужно для приготовления

Картофель 500 г Грибы 200 г Луковица 1 шт Мука 300 г Яйцо 1 шт Соль, перец По вкусу Масло 1 ст. ложка (для жарки)

Как готовить

1. Начните с приготовления начинки: очистите и нарежьте картошку, грибы и лук.

2. Обжарьте лук и грибы на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте картошку и тушите все вместе до мягкости. Посолите и поперчите по вкусу.

3. Смешайте муку, яйцо и немного воды, замесите упругое тесто и дайте ему немного отдохнуть под полотенцем.

4. Раскатайте тесто и вырежьте кружочки, выложите начинку на половину кружочка, затем закройте второй половинкой и прижмите края вилкой.

5. Варите вареники в подсоленной кипящей воде до всплывания, затем обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.

6. Подавайте вареники горячими с сметаной и зеленью.



Кутья

Это традиционное блюдо готовят на Рождество и Новый год. Представляет собой кашу из ячменя, мака, изюма и орехов, с добавлением меда и ванильного сахара. Кутья символизирует обновление, изобилие и благополучие.



Что нужно для приготовления

Ячмень 1 стакан Вода 2−3 стакана Мак ½ стакана Изюм ½ стакана Орехи ½ стакана Мед По вкусу Ванильный сахар По вкусу

Как готовить

1. Ячмень замочить на ночь. Затем отварить до готовности: нужно залить ячмень холодной водой, довести до кипения, затем убавить огонь и варить еще минут 20−30 до загустения, постоянно помешивая.

2. Изюм замочить в горячей воде на 15−20 минут, затем откинуть на дуршлаг.

3. Орехи измельчить.

4. Все ингредиенты смешать в большой миске, добавить мед и ванильный сахар по вкусу.

5. Кутью можно подавать к столу.

Холодец

Блюдо принято готовить из мясного бульона, охлажденного до твердого состояния. Обычно используют свинину, говядину или курицу. Используют «наваристые» части с косточками, благодаря этому каноничный холодец застывает без добавления желатина.

Что нужно для приготовления

Свиная рулька

1 кг Нежирный кусок свинины

500 г Луковица 1 шт Лавровый лист

3 шт Перец Несколько горошин

Чеснок 3 зубчика Морковь 1 шт Соль По вкусу

Как готовить

1. Рульку и филе хорошо промыть, положить в кастрюлю и залить водой (около 2,5−3 литров). Довести до кипения, снимая пенку. После этого убавить огонь и томить пять часов.

2. Добавить лук, морковь, лавровый лист, соль и перец. Оставить бульон вариться еще на 1 час.

3. Вынуть мясо из бульона на дуршлаг, дать навару стечь в кастрюлю.

4. Дать свинине остыть. Отделить мясо от костей, мелко нарубить или разобрать на волокна. Смешать с предварительно пропущенным через пресс чесноком.

5. Бульон процедить через марлю.

6. Смесь мяса с чесноком выложить в форму для запекания. Залить бульоном, дать остыть.

7. Поставить форму в холодильник на несколько часов, пока холодец не застынет. Холодец подается в охлажденном виде, нарезанный на порции. Обычно его подают со сметаной, горчицей или укропом.

Вопросы и ответы

Публикуем ответы на самые частые вопросы про старый Новый год.

В каких еще странах отмечают этот праздник?

Существует устойчивое мнение, что кроме как в России, такого праздника больше никто не знает. Но это не так: в странах бывшего СССР, а также в Черногории, Сербии, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии отмечают подобные праздники. Их появление в каждом государстве было связано с переходами на разные календари, но традиции празднования у каждой страны свои.

В Швейцарии, как и во всей Европе, Новый год традиционно отмечают в день Святого Сильвестра 31 декабря. Но в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден существует и свой «дублер» праздника — «Старый Сильвестр» (Alter Silvester), который приходится на 13 января. В этот день местные жители облачаются в громоздкие бутафорские костюмы из еловых веток и обходят дома с колокольчиками, чтобы распугать всякую нечисть.

Приверженцев старого стиля в отмечании Нового года можно встретить и в Уэльсе. Вот уже более двух столетий небольшая община валлийцев в северном Пембрукшире отмечает 13 января праздник под названием «Хен Галан». Его встречают, отдавая дань уважения предкам кельтам, с народными песнями, колядками и домашними угощениями. Утром дети ходят по домам и поют, получая в ответ сладости или деньги. По традиции певцы носят с собой празднично украшенную голову лошади (Мэри Лвид). Считается, что это приносит удачу домовладельцам.

Какие приметы есть на старый Новый год?

Существует поверье, что если первым в дом зайдет человек из многодетной семьи, то это принесет сытость и богатство.

Если в этот день увидишь сон о змее, то в новом году ждут перемены к лучшему.

Богато накрытый стол в этот день сулит достаток в течение всего будущего года.

Нельзя в этот день брать и давать в долг, иначе весь год деньги водиться не будут.

Что можно и нельзя делать на старый Новый год?

Нельзя убираться и выносить мусор. Под запретом ссоры с близкими. Не рекомендуется надевать в праздничный вечер темные одежды.

Можно весело и шумно праздновать, дарить подарки родным, звать гостей. Один из обычаев — колядки. Молодежь ходит по соседям, поет праздничные песни, за это колядовщиков угощают сладостями, могут даже дать деньги.

Что подарить на старый Новый год?

На старый Новый год можно подарить вещи для уюта. Например, свечи, текстиль, чайные и кофейные наборы, посуду и так далее. Важно выбирать подарки с любовью и заботой, чтобы они приносили радость и удовольствие тому, кто их получит.

Неважно, по какому календарю мы живем, ведь традиции празднования старого Нового года продолжают радовать нас своей неповторимой атмосферой и объединяют с близкими по духу людьми, дарят веру в чудеса и надежду на лучшее будущее.