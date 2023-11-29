Народные приметы на старый Новый год
Народные приметы на старый Новый год 2024. Рассказываем о традиционных поверьях древнего праздника, а также о том, что можно и чего нельзя делать в этот день.
Народные приметы на старый Новый год 2024. Рассказываем о традиционных поверьях древнего праздника, а также о том, что можно и чего нельзя делать в этот день.
Официально начало года в России отмечают 1 января, но у некоторых людей в календаре есть еще одна дата. В ночь с 13 на 14 января они встречают Старый Новый год.
Такое странное название появилось у праздника в 1918 году в результате смены летоисчисления в России. Изначально на Руси Новый год отмечали 1 марта, потом — 1 сентября. Однако Петр I стремился внедрить европейские традиции и перенес дату празднования на 1 января, в соответствии с западными обычаями.
После Октябрьской революции произошла смена календарной системы: Декретом Совета народных комиссаров был установлен григорианский календарь вместо юлианского. Разница между ними составляла 13 дней.
Однако Новый год по «старому» стилю настолько укоренился в народной памяти, что многие не хотели от него отказываться. В результате в России появились два праздника. И в 2024 году многие соберутся за праздничным столом, чтобы встретить старый Новый год. С какими приметами и обычаями он связан, расскажем в нашем материале.
|Собраться всей семьей за праздничным ужином
|Нужно приготовить много сытных блюд. Главным из них должен быть поросенок — символ процветания в будущем году.
|Украсить дом
|Добавьте яркого освещения своему дому с помощью гирлянд и свечей. Задекорируйте комнаты еловыми ветками, можно закрепить на них украшения и денежные купюры.
|Загадать желание в ночь с 13 на 14 января
|Нужно в полночь над пламенем свечи произнести то, о чем мечтаете, и дождаться, когда свеча догорит до конца.
|Провести обряды
|В это особое — по народным поверьям — время можно попрощаться с прошлым, настроиться на обновление в будущем, привлечь удачу в делах и личной жизни.
Люди с давних пор придавали большое значение различным приметам. Как правило, они опирались на народный опыт.
Бытовые знаки касались сферы домашнего хозяйства и организации жизни, они регулировали нормы поведения внутри дома, предупреждали о возможных опасностях и оберегали от болезней. Существуют различные приметы, на которые стоит обратить внимание на старый Новый год:
Наблюдения в течение многих лет помогали нашим предкам определять оптимальное время для посева и сбора урожая, а также предсказывать погодные условия на ближайшую перспективу:
Время празднования старого Нового года приходится на Святки, когда девушки гадают о замужестве. Приметы тоже дают важные подсказки, как сложится личная жизнь в новом году.
Поздравляя друг друга, мы, в первую очередь, желаем крепкого здоровья. А каким оно будет в Новом году, помогут предсказать различные приметы:
Финансовая стабильность помогает человеку не только покупать все необходимое, но создает психологический комфорт и ощущение уверенности в завтрашнем дне. На этот счет в народе есть свои приметы:
«Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе» — так поется в песне из фильма «Белое солнце пустыни». Как к вам настроена эта ветреная особа в новом году, укажут некоторые знаки:
«Как встретишь Новый год — так его и проведешь», — считают в народе. Поэтому с давних пор люди подмечали, как лучше вести себя в новогодний праздник.
Чего нельзя делать на старый Новый год:
Что можно делать на Старый Новый год:
В период от Рождества Христова до Крещения Господня (8 по 17 января) на Руси было принято веселиться, гадать и проводить различные обряды. Расскажем про некоторые из них.
Колядующие, надев яркие наряды и маски, ходили по домам и пели песни (колядки), отгоняя таким образом всякую нечисть. За это их награждали блинами и пирогами. Если хозяйка выносила угощение, ее благодарили:
«У доброго мужика.
Родись рожь хороша:
Колоском густа,
Соломкой пуста!».
Канун праздника был известен в народе как Меланка или Щедрый вечер.
По православному календарю, 13 января — в день памяти преподобной Мелании, от дома к дому водили красивую и нарядную девушку, желая благополучия и удачи. Иногда одного из парней наряжали в женские одежды — как символ Меланки. Еще вечер 13-го называли Щедрым. Накрывали праздничный стол со множеством разнообразных блюд. После Рождественского сорокадневного поста наконец можно было разгуляться.
Поутру 14 января ходили посевальщики. Они разбрасывали зерно у порога дома, приговаривая:
«Сею, вею, повеваю,
С Новым годом поздравляю!
На счастье! На здоровье!
На новое лето роди,
Боже, жито-пшеницу!».
Это делали для того, чтобы в поле был хороший урожай, а в семье — достаток и процветание. В благодарность хозяева посевальщиков одаривали, а зерна не выбрасывали. Их собирали, хранили и потом смешивали их с посевными семенами.
На перекрестке делали костер из снопа соломы. Он олицетворял дух предков и назывался дидух (дед). Когда пламя немного уменьшалось, самые смелые перепрыгивали через костер. Такой обряд символизировал очищение от нечистой силы. Остальные участники действа пели, танцевали и устраивали разные игры.
В предновогодний вечер люди ходили друг к другу в гости. Отказывать в приеме не полагалось. Наоборот, нужно было напоить и накормить дорогого гостя.
На небольших листочках бумаги нужно написать все, что мешает вам жить счастливо. В ночь с 13 на 14 января сожгите эти записки. Это поможет отпустить все, что сдерживает ваш рост, развитие и открыть новые перспективы.
На старый Новый год принято избавляться от ненужных вещей. Этот ритуал символизирует обновление. Также он поможет, если есть проблемы со здоровьем. Для этого нужно выбрать подходящий элемент одежды. При больном сердце или спине возьмите футболку или рубашку, при проблемах с горлом — шарф, при головных болях — шапку. Этот предмет одежды нужно сжечь, приговаривая: «Вещь сжигаю, болезнь навсегда от себя убираю».
Молодой жареный поросенок был главным блюдом в праздничный день. Свинья была на Руси символом плодовитости скота, урожая и общего благополучия. Глава семьи поднимал блюдо вверх три раза со словами: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились». Поросенка делили на три части руками. Хозяину отдавали голову, дальше он раздавал мясо всем членам семьи по старшинству. В это время маленький ребенок сидел под столом и хрюкал. Жители деревни могли заходить в любой дом, где был приготовлен поросенок и угощаться. При этом гость должен был заплатить хозяину, сколько мог. Деньги на следующий день относили в церковь.
Молодежь использовала хвост поросенка для гаданий. Его резали по числу участников, и каждый помещал свой отрезок в щель между половицами. Потом в дом запускали собаку и смотрели, чей кусочек она съест первым. Если парня, то он женится в новом году, если девушки — выйдет замуж.
Каша из цельных зерен и ягод с добавлением меда — ритуальная пища. Ее обязательно готовили в канун праздников. На Рождество варили «постную» кутью, на старый Новый год — «щедрую», на Крещение — «голодную». Каждый ингредиент блюда имеет свое значение. Зерно (пшеница, ячмень, пшено, рис) и ягоды (изюм, сушеная черемуха) — символы плодородия и обновления. Мед или сыта (вода, подслащенная медом) были связаны в народе с образом пчелы — «Божьей угодницы». Ведь с ее помощью получали воск для свечей.
По кутье гадали о будущем.
Плохими знаками считались следующие:
В этом случае кашу нужно было выбросить вместе с горшком в прорубь.
Удачу и счастье в доме предвещала каша, покрасневшая во время варки.
Девушки с помощью кутьи получали информацию о будущем женихе. Готовую кашу ставили у колодца и смотрели, какая птица прилетит ее клевать. Если ворон — будущий супруг будет непутевым, а если сорока — проворным.
Чтобы составить прогноз осадков будущего года, самый старший мужчина в доме брал луковицу и разрезал ее пополам. Выкладывал на подоконник 12 луковых чашечек (по числу месяцев) и засыпал каждую до половины солью. Наутро смотрел. Где больше растаяло соли — этот месяц будет дождливым, где меньше — сухим.
Хозяйки готовили вареники с разными начинками. Каждая имела свое символическое значение. Кому достался вареник с мясной начинкой, того ждет благополучие, с капустной — финансовая стабильность, с грибной — семейное счастье, с творожной — хорошее здоровье, с перцем — яркие события, с ниткой — путешествия, с монеткой — богатство, с пуговицей — обновка.
У старого Нового года долгая история и богатые традиции. Ответим на наиболее популярные вопросы об этом празднике.
Все зависит от того, насколько серьезно вы относитесь к народным поверьям. Если вы в них верите, то не стоит ставить на стол эти блюда, так как в народе бытовало мнение, что с рыбой уплывает удача, а с птицей улетает счастье.
Этот день так называют в честь Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В народе святитель Василий Великий назывался Кесаретским. По народному поверью — покровитель свиней, хранитель садов от червей. Поэтому для праздника готовили ритуальное блюдо — «кесаретского поросенка». Он символизировал достаток и благополучие всей семьи. До трапезы перед иконой зажигали свечу и молились Василию Великому. На столе «рисовали» крест в круге при помощи различных семян. Сверху стелили скатерть и садились ужинать.
Католики такой праздник не отмечают. Старый Новый появился у нас потому, что Рождество — по календарной традиции — должно предшествовать Новому году. У католиков праздник отмечают в ночь с 24 на 25 декабря, а у православных — 7 января. Правда, до конца XVI века все христиане жили по юлианскому календарю и отмечали Рождество в один день. В 1582 году в Европе перешли на григорианское летоисчисление. В России «новый стиль» не приняли. Только при советской власти был введен григорианский календарь, а церковь, отделенная к тому моменту от государства, этого решения не одобрила, и хранит верность юлианскому времяисчислению до сих пор. Поэтому Рождество у католиков и православных приходится на разные дни.
Нужно настроиться и искренне верить, что загаданное исполнится. Продумайте желание: оно должно быть позитивным и выполнимым. Нельзя желать чего-то негативного другому человеку, рассказывать кому-то о своем желании, а также не стоит в формулировке употреблять слова «должен», «будет» и «нет».
На листочках бумаги напишите свои желания уберите их под подушку перед новогодней ночью. Утром — не глядя — достаньте один листочек: какое желание на нем написано, то и исполнится.
Автор Ирина Ермолаева