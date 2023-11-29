Народные приметы на старый Новый год

Официально начало года в России отмечают 1 января, но у некоторых людей в календаре есть еще одна дата. В ночь с 13 на 14 января они встречают Старый Новый год.

Такое странное название появилось у праздника в 1918 году в результате смены летоисчисления в России. Изначально на Руси Новый год отмечали 1 марта, потом — 1 сентября. Однако Петр I стремился внедрить европейские традиции и перенес дату празднования на 1 января, в соответствии с западными обычаями.

После Октябрьской революции произошла смена календарной системы: Декретом Совета народных комиссаров был установлен григорианский календарь вместо юлианского. Разница между ними составляла 13 дней.

Однако Новый год по «старому» стилю настолько укоренился в народной памяти, что многие не хотели от него отказываться. В результате в России появились два праздника. И в 2024 году многие соберутся за праздничным столом, чтобы встретить старый Новый год. С какими приметами и обычаями он связан, расскажем в нашем материале.

Как правильно встретить Старый Новый год

Собраться всей семьей за праздничным ужином Нужно приготовить много сытных блюд. Главным из них должен быть поросенок — символ процветания в будущем году. Украсить дом Добавьте яркого освещения своему дому с помощью гирлянд и свечей. Задекорируйте комнаты еловыми ветками, можно закрепить на них украшения и денежные купюры. Загадать желание в ночь с 13 на 14 января Нужно в полночь над пламенем свечи произнести то, о чем мечтаете, и дождаться, когда свеча догорит до конца. Провести обряды В это особое — по народным поверьям — время можно попрощаться с прошлым, настроиться на обновление в будущем, привлечь удачу в делах и личной жизни.

Приметы на Старый Новый год

Люди с давних пор придавали большое значение различным приметам. Как правило, они опирались на народный опыт.

Бытовые знаки касались сферы домашнего хозяйства и организации жизни, они регулировали нормы поведения внутри дома, предупреждали о возможных опасностях и оберегали от болезней. Существуют различные приметы, на которые стоит обратить внимание на старый Новый год:

если первым человеком, который переступит порог дома утром 14 января, будет женщина — недобрый знак, если молодой мужчина — скоро удача постучится в вашу дверь;

кто приготовит много блюд на праздничный стол, того ожидает хороший год;

если в дом забрался чужой кот, ждите мелких неприятностей, если забежала собака, — придут добрые вести;

сон в эту ночь считается вещим: постарайтесь его запомнить, возможно, он даст подсказку, что вас ждет в будущем.

Приметы о погоде

Наблюдения в течение многих лет помогали нашим предкам определять оптимальное время для посева и сбора урожая, а также предсказывать погодные условия на ближайшую перспективу:

снежный покров не смывается дождем — год будет плодородным и урожайным;

если ветер дует с севера-запада, то ждут покровного снега на полях весной;

если солнце светит ярко, то год будет удачным и богатым на солнечные дни, а пурга и метель предвещают беспокойный период;

на деревьях появился иней, а на дороге образовался гололед — к урожаю зерновых и хорошему медосбору;

теплая погода в этот день — лето будет жарким, а весна — дождливой;

холодная погода — в лесах вырастет мало грибов;

собака лает — ожидается снегопад, если лежит на земле — погода будет ветреной;

много звезд на небе — к богатому урожаю ягод;

если в полночь с яблонь сбросить снег, уродится много яблок;

ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с востока — ожидается хороший урожай фруктов, с запада — к изобилию молока и рыбы, с севера — сулит обилие орехов в новом году;

снегопад в этот день — весна будет поздней, а зима — снежной;

оттепель на Васильев день — будет холодное лето;

если около заборов снег выдуло, — к урожаю, а если снег к стенкам привалило, — год будет неурожайным;

растущая луна — к половодью.

Приметы о браке

Время празднования старого Нового года приходится на Святки, когда девушки гадают о замужестве. Приметы тоже дают важные подсказки, как сложится личная жизнь в новом году.

Незамужние девушки готовили сдобные блюда и выкладывали их у дома. Чье кулинарное произведение съест дворовая собака, та первой и обретет семейное счастье;

помолвка в этот день сулит счастливый брак;

если при приготовлении праздничных блюд у девушки пригорела еда, ее суженый будет темноволосым;

если кто-то пролил на незамужнюю барышню напиток, в новом году она найдет свою вторую половинку;

если любовные отношения не сложились, то открыть дорогу новой любви поможет сжигание старого календаря;

чтобы поскорей найти себе жениха, девушке следует самой приготовить несколько блюд для праздничного стола и навести порядок в доме.

Приметы о здоровье и благополучии

Поздравляя друг друга, мы, в первую очередь, желаем крепкого здоровья. А каким оно будет в Новом году, помогут предсказать различные приметы:

заболеть на старый Новый год — здоровье весь год будет шатким;

у ребенка, который родится на Васильев день, будет счастливая судьба и крепкое здоровье;

утром умоешься холодной водой (желательно из источника или речи) — болезни обойдут стороной. Вода приобретет целительные свойства, если в ней будет лежать монетка: медная — придаст энергию, золотая — поможет стать человеку более привлекательным, а серебряная — очистит лицо от веснушек, бородавок и родинок;

в первый день старого Нового года нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не привлечь болезнь.

Приметы о богатстве

Финансовая стабильность помогает человеку не только покупать все необходимое, но создает психологический комфорт и ощущение уверенности в завтрашнем дне. На этот счет в народе есть свои приметы:

вернешь одолженные деньги за три дня до праздника — в новом году не придется брать кредиты;

до Крещения нельзя давать в долг, а то достаток пойдет на убыль;

если повесить на елку денежные купюры и монеты, с финансами все будет в порядке;

если выбросить посуду с трещинами и купить взамен новую, то это принесет доход;

покупка веника помогает укрепить финансовое положение;

глава семьи должен постучать обухом топора по порогу со словами «жизнь, здоровье, хлеб» — это привлечет достаток в дом.

Приметы на удачу

«Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе» — так поется в песне из фильма «Белое солнце пустыни». Как к вам настроена эта ветреная особа в новом году, укажут некоторые знаки:

случайно наденете вещь наизнанку — вас ожидает удачный год;

если кошка льнет к человеку в праздничные дни, то ему повезет;

представительницам прекрасной половины человечества можно трижды за день менять свой наряд — это поможет привлечь фортуну на весь год;

если купить новую вещь к празднику, то в ней все дела будут удаваться.

Что можно и нельзя делать на Старый Новый год

«Как встретишь Новый год — так его и проведешь», — считают в народе. Поэтому с давних пор люди подмечали, как лучше вести себя в новогодний праздник.

Чего нельзя делать на старый Новый год:

слишком усердно работать — будешь трудиться без радости весь год;

нельзя считать мелкие деньги, брать и давать в долг;

садиться за новогодний стол в одежде мрачных тонов;

выносить мусор в новогоднюю ночь — вынесешь счастье;

влюбленным сидеть по углам праздничного стола — это может привести к расставанию;

с кем-либо разговаривать до того, как умоешься — весь год проведешь за бесполезными разговорами;

ругаться, сквернословить, обижаться на кого-то, иначе удача в будущем году к вам не заглянет.

произносить за праздничным столом тосты с частицей «не»;

за неделю до праздника надевать новую одежду;

произносить число «13» или считать до 13;

девушке — встречать старый Новый год в женской компании;

женщинам и девушкам — смотреться в зеркало, так можно отдать ему свою красоту.

Что можно делать на Старый Новый год:

хозяйке дома нужно с горящей свечой обойти весь дом — так она сможет отпугнуть нечистую силу и защитит семью от бед;

улаживать, конфликты, просить прощения, причем нельзя отказывать человеку в этой просьбе;

парам стоит садиться за праздничным ужином рядом друг с другом, желательно посередине стола;

загадать желание в ночь с 13 на 14 января;

приготовить главные праздничные блюда: кутью и жареного поросенка;

начинать собственное дело;

дарить подарки;

признаваться в любви;

после праздника убрать елку и игрушки, чтобы не привлекать нечистую силу в дом.

Обряды на Старый Новый год

В период от Рождества Христова до Крещения Господня (8 по 17 января) на Руси было принято веселиться, гадать и проводить различные обряды. Расскажем про некоторые из них.

Колядование

Колядующие, надев яркие наряды и маски, ходили по домам и пели песни (колядки), отгоняя таким образом всякую нечисть. За это их награждали блинами и пирогами. Если хозяйка выносила угощение, ее благодарили:

«У доброго мужика.

Родись рожь хороша:

Колоском густа,

Соломкой пуста!».

Щедрый вечер

Канун праздника был известен в народе как Меланка или Щедрый вечер.

По православному календарю, 13 января — в день памяти преподобной Мелании, от дома к дому водили красивую и нарядную девушку, желая благополучия и удачи. Иногда одного из парней наряжали в женские одежды — как символ Меланки. Еще вечер 13-го называли Щедрым. Накрывали праздничный стол со множеством разнообразных блюд. После Рождественского сорокадневного поста наконец можно было разгуляться.

Посевалки

Поутру 14 января ходили посевальщики. Они разбрасывали зерно у порога дома, приговаривая:

«Сею, вею, повеваю,

С Новым годом поздравляю!

На счастье! На здоровье!

На новое лето роди,

Боже, жито-пшеницу!».

Это делали для того, чтобы в поле был хороший урожай, а в семье — достаток и процветание. В благодарность хозяева посевальщиков одаривали, а зерна не выбрасывали. Их собирали, хранили и потом смешивали их с посевными семенами.

Прыжки через костер

На перекрестке делали костер из снопа соломы. Он олицетворял дух предков и назывался дидух (дед). Когда пламя немного уменьшалось, самые смелые перепрыгивали через костер. Такой обряд символизировал очищение от нечистой силы. Остальные участники действа пели, танцевали и устраивали разные игры.

Хождение по домам

В предновогодний вечер люди ходили друг к другу в гости. Отказывать в приеме не полагалось. Наоборот, нужно было напоить и накормить дорогого гостя.

Прощание с прошлым

На небольших листочках бумаги нужно написать все, что мешает вам жить счастливо. В ночь с 13 на 14 января сожгите эти записки. Это поможет отпустить все, что сдерживает ваш рост, развитие и открыть новые перспективы.

Сожжение вещей

На старый Новый год принято избавляться от ненужных вещей. Этот ритуал символизирует обновление. Также он поможет, если есть проблемы со здоровьем. Для этого нужно выбрать подходящий элемент одежды. При больном сердце или спине возьмите футболку или рубашку, при проблемах с горлом — шарф, при головных болях — шапку. Этот предмет одежды нужно сжечь, приговаривая: «Вещь сжигаю, болезнь навсегда от себя убираю».

Приготовление поросенка

Молодой жареный поросенок был главным блюдом в праздничный день. Свинья была на Руси символом плодовитости скота, урожая и общего благополучия. Глава семьи поднимал блюдо вверх три раза со словами: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились». Поросенка делили на три части руками. Хозяину отдавали голову, дальше он раздавал мясо всем членам семьи по старшинству. В это время маленький ребенок сидел под столом и хрюкал. Жители деревни могли заходить в любой дом, где был приготовлен поросенок и угощаться. При этом гость должен был заплатить хозяину, сколько мог. Деньги на следующий день относили в церковь.

Молодежь использовала хвост поросенка для гаданий. Его резали по числу участников, и каждый помещал свой отрезок в щель между половицами. Потом в дом запускали собаку и смотрели, чей кусочек она съест первым. Если парня, то он женится в новом году, если девушки — выйдет замуж.

Приготовление кутьи

Каша из цельных зерен и ягод с добавлением меда — ритуальная пища. Ее обязательно готовили в канун праздников. На Рождество варили «постную» кутью, на старый Новый год — «щедрую», на Крещение — «голодную». Каждый ингредиент блюда имеет свое значение. Зерно (пшеница, ячмень, пшено, рис) и ягоды (изюм, сушеная черемуха) — символы плодородия и обновления. Мед или сыта (вода, подслащенная медом) были связаны в народе с образом пчелы — «Божьей угодницы». Ведь с ее помощью получали воск для свечей.

По кутье гадали о будущем.

Плохими знаками считались следующие:

приготовленная каша вылезала из горшка;

горшок треснул в печи;

кутья оказалась белой и мелкой.

В этом случае кашу нужно было выбросить вместе с горшком в прорубь.

Удачу и счастье в доме предвещала каша, покрасневшая во время варки.

Девушки с помощью кутьи получали информацию о будущем женихе. Готовую кашу ставили у колодца и смотрели, какая птица прилетит ее клевать. Если ворон — будущий супруг будет непутевым, а если сорока — проворным.

Гадание по луку

Чтобы составить прогноз осадков будущего года, самый старший мужчина в доме брал луковицу и разрезал ее пополам. Выкладывал на подоконник 12 луковых чашечек (по числу месяцев) и засыпал каждую до половины солью. Наутро смотрел. Где больше растаяло соли — этот месяц будет дождливым, где меньше — сухим.

Гадания по вареникам

Хозяйки готовили вареники с разными начинками. Каждая имела свое символическое значение. Кому достался вареник с мясной начинкой, того ждет благополучие, с капустной — финансовая стабильность, с грибной — семейное счастье, с творожной — хорошее здоровье, с перцем — яркие события, с ниткой — путешествия, с монеткой — богатство, с пуговицей — обновка.

Вопросы и ответы

У старого Нового года долгая история и богатые традиции. Ответим на наиболее популярные вопросы об этом празднике.

Можно ли ставить на праздничный стол птицу и рыбу?

Все зависит от того, насколько серьезно вы относитесь к народным поверьям. Если вы в них верите, то не стоит ставить на стол эти блюда, так как в народе бытовало мнение, что с рыбой уплывает удача, а с птицей улетает счастье.

Почему старый Новый год еще называют Васильевым днем?

Этот день так называют в честь Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В народе святитель Василий Великий назывался Кесаретским. По народному поверью — покровитель свиней, хранитель садов от червей. Поэтому для праздника готовили ритуальное блюдо — «кесаретского поросенка». Он символизировал достаток и благополучие всей семьи. До трапезы перед иконой зажигали свечу и молились Василию Великому. На столе «рисовали» крест в круге при помощи различных семян. Сверху стелили скатерть и садились ужинать.

Празднуют ли старый Новый год в католичестве?

Католики такой праздник не отмечают. Старый Новый появился у нас потому, что Рождество — по календарной традиции — должно предшествовать Новому году. У католиков праздник отмечают в ночь с 24 на 25 декабря, а у православных — 7 января. Правда, до конца XVI века все христиане жили по юлианскому календарю и отмечали Рождество в один день. В 1582 году в Европе перешли на григорианское летоисчисление. В России «новый стиль» не приняли. Только при советской власти был введен григорианский календарь, а церковь, отделенная к тому моменту от государства, этого решения не одобрила, и хранит верность юлианскому времяисчислению до сих пор. Поэтому Рождество у католиков и православных приходится на разные дни.

Как правильно загадать желание на старый Новый год?

Нужно настроиться и искренне верить, что загаданное исполнится. Продумайте желание: оно должно быть позитивным и выполнимым. Нельзя желать чего-то негативного другому человеку, рассказывать кому-то о своем желании, а также не стоит в формулировке употреблять слова «должен», «будет» и «нет».

На листочках бумаги напишите свои желания уберите их под подушку перед новогодней ночью. Утром — не глядя — достаньте один листочек: какое желание на нем написано, то и исполнится.