Старейшему в мире ленивцу исполнилось 54 года

Двупалые ленивцы обычно живут около 20 лет, поэтому продолжительность жизни Яна выше нормы более чем в два раза. Предположительно, он может быть даже старше официального возраста. Ленивец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый, живущий в неволе, и старейший, когда-либо содержавшийся в неволе.