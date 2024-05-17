Старейшему в мире ленивцу исполнилось 54 года

Двупалый ленивец по имени Ян, проживающий на территории Крефельдского зоопарка в Германии, отметил день рождения — ему исполнилось 54 года. Млекопитающее было найдено в дикой природе Южной Америки 1 мая 1986 года, тогда ему было около 6 месяцев. Официально праздник отмечается в дату появления животного в зоопарке.
Двупалые ленивцы обычно живут около 20 лет, поэтому продолжительность жизни Яна выше нормы более чем в два раза. Предположительно, он может быть даже старше официального возраста. Ленивец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый, живущий в неволе, и старейший, когда-либо содержавшийся в неволе.
В настоящее время представители зоопарка сообщают, что у Яна отличное здоровье, и недавно он стал отцом своего 22-го ребенка. На видео можно посмотреть на прекрасного долгожителя воочию.
Ранее в Австралии вырастили рекордно большую устрицу.
Кристина Корчанова