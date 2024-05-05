В Австралии вырастили рекордно большую устрицу

По словам Берни Коннелла, владельца устричной фермы, на которой удалось вырастить, возможно, самого большого в мире моллюска, вес его устрицы-рекордсмена составляет 3,01 килограмма, что почти вдвое превышает существующий рекорд в 1,6 кг.
«Я давно ее не взвешивал, и был немного удивлен тем, как хорошо она прибавила в весе. Девять лет назад она приехала из Тасмании и была размером со спичечную головку, а теперь посмотрите, как выросла», — рассказал он.
На территории Австралии фермеру уже присудили приз за самую крупную в истории страны устрицу на прошедшем в воскресенье фестивале в Наруме (расположен в 350 км к югу от Сиднея), где он получил сразу первое, второе и третье места. На четвертом месте оказались фермеры, вырастившие двух устриц весом в 2,2 кг.
В ноябре 2023 года сообщалось о том, что на юге Франции в коммуне Порт-Сен-Луи-дю-Рон недалеко от Марселя была найдена устрица весом 2,36 кг, а в 2021 году на западе республики находили моллюска весом 2,22 кг. Однако, согласно информации на сайте Книги рекордов Гиннесса, самая большая в мире устрица (35,5 см) была найдена в 2013 году в Дании. При этом весила она меньше французских экземпляров — 1,62 кг.