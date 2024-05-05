В Австралии вырастили рекордно большую устрицу

В ноябре 2023 года сообщалось о том, что на юге Франции в коммуне Порт-Сен-Луи-дю-Рон недалеко от Марселя была найдена устрица весом 2,36 кг, а в 2021 году на западе республики находили моллюска весом 2,22 кг. Однако, согласно информации на сайте Книги рекордов Гиннесса, самая большая в мире устрица (35,5 см) была найдена в 2013 году в Дании. При этом весила она меньше французских экземпляров — 1,62 кг.