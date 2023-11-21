Стало ясно, почему человек в самолете стареет медленнее

Альберт Эйнштейн, американский, немецкий и швейцарский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, когда-то предсказал, что время замедляется, когда человек быстро летит в самолете. Однако чтобы испытать эффект замедления времени по-настоящему, нужно отправиться в черную дыру, отметил астрофизик Крис Линтотт.

Его любимым научным экспериментом стал облет вокруг света за четыре часа дважды. Тогда экспериментаторы пролетели сначала на запад, а затем на восток вокруг земного шара, прежде чем вернуться в свою лабораторию в Вашингтоне. При сравнении времени на путешествовавших часах и оставшихся неподвижными, ученые отметили, что ход времени изменился.

Проведенный эксперимент был проверкой основного принципа теории относительности Эйнштейна, который заключается в том, что время не универсально. Чем быстрее человек путешествует, тем медленнее для него идет время. Правда, эффект будет невелик. Например, можно отправиться из Лондона в Нью-Йорк. Тогда часы на десятимиллионную долю секунды будут отставать от тех, что остались на земле.

Еще один принцип теории относительности гласит, что гравитация оказывает свое влияние. Если отойти дальше от гравитационного поля Земли, то время, наоборот, ускорится. Это, например, влияет на тело человека: ноги оказываются немного младше головы. Эффект также мал, но чем дальше от планеты, тем он более выражен.

Ученые приводят такой пример: «Представьте падение к черной дыре в защищающем вас корабле. Когда вы падаете, вы не заметите никакой разницы во времени для себя или своего ближайшего окружения. Глядя на часы или щупая свой пульс, вы почувствуете то же ровное биение, что и секунда за секундой, когда вы приближаетесь к почти неминуемой гибели. Однако, если приборы вашего космического корабля позволят вам оглянуться назад, чтобы понаблюдать за Вселенной за пределами черной дыры, вы можете заметить нечто странное — вам покажется, что события там ускоряются». Они также отмечают, что если в этот момент обратить внимание на Землю, то можно увидеть, как движение там ускорилось, словно в фильме.

Однако если смотреть на человека, которого поглощает черная дыра, и он при этом будет махать руками, то по мере того, как он будет падать в гравитационный колодец, движения станут медленнее.

Когда человек пересечет горизонт событий черной дыры, то есть границу, за которую не может выйти ни свет, ни что-либо еще, он будет вынужден двигаться к центру объекта. В таком случае восприятие времени будет изменено, а путешественнику будет казаться, что он двигается вперед-назад во времени.

Из-за этого многие будут думать, что путешествия во времени реальны, а черная дыра как раз предназначена для этого. Возможно переместиться во времена задолго до того, как они пересекли горизонт событий, вплоть до создания самой черной дыры. «Единственная загвоздка в том, что, насколько мы можем судить, выхода из черной дыры не было бы, поэтому ни один путешественник во времени из будущего не сможет воспользоваться этим трюком, чтобы навестить нас здесь, на поверхности Земли», — добавили ученые.

Возможно, понимание того, что черные дыры манипулируют пространством и временем вокруг них, могут предоставить физикам возможности для более точных проверок теорий Эйнштейна и, возможно, привести к пониманию того, что на самом деле представляет из себя время.

Несмотря на то, что в черных дырах еще может быть возможно путешествие во времени, на Земле этого сделать никогда не получится, рассказали ученые.