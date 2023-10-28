Ученые доказали невозможность путешествия во времени

Скорость света остается ограничением для передачи информации в вакууме. Конечно, материя может замедлять эти частицы, но, согласно теории относительности, это фундаментальное свойство не может по-настоящему измениться. Ученые смоделировали несколько сценариев, в ходе которых световая волна могла ускоряться в движении во времени и одном измерении пространства. При этом импульс оставался постоянным, то есть с ним ничего не происходило.

Исходя из этого, физики сделали вывод, что импульс волны сохраняется вне зависимости от того, что она из себя представляет (будь то рябь на воде или вибрация по струне). В уравнении необходимо учитывать меры относительности и сохранения импульса, когда они набирают скорость.

Постоянство величины также говорит о том, что каждая волна должна иметь строгий временной импульс. Из этого следует, что наша Вселенная может двигаться через временной поток только в одном направлении.

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