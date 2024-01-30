Стало известно, сколько спят президенты разных стран мира

Несмотря на то, что президенты заняты многими насущными проблемами, некоторым из них удается еще и высыпаться. И хотя четкой статистики по сну среди руководителей государств не существует, редакторы портала Al Ain собрали немногочисленные данные по самым известным политикам со всего мира.