Стало известно, сколько спят президенты разных стран мира

Несмотря на то, что президенты заняты многими насущными проблемами, некоторым из них удается еще и высыпаться. И хотя четкой статистики по сну среди руководителей государств не существует, редакторы портала Al Ain собрали немногочисленные данные по самым известным политикам со всего мира.
В Соединенных Штатах около трети граждан страдают от недосыпа (спят менее семи часов в сутки). Этот показатель, похоже, верен и для президентов этой страны. Согласно автобиографии 45-го президента США Дональда Трампа «Думай как миллиардер», средняя продолжительность его сна составляла около четырех часов в день.
Для Барака Обамы этот показатель не сильно изменился. Согласно данным СМИ, предшественник Трампа спал от пяти до шести часов в день. Барак бодрствовал до часа или двух часов ночи, прежде чем отправиться спать, а вставал всегда ровно в семь утра.
От пяти до шести часов спал 42-й президент США Билл Клинтон. Джон Ф. Кеннеди и Джордж Буш-старший и вовсе прибегали к медикаментозному лечению для нормализации сна. Данные нынешнего президента США Джо Байдена однако пока не разглашаются.
Согласно информации СМИ, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони спал всего два часа. Ангела Меркель заявляла, что откладывает сон, чтобы оставалось больше свободного времени. Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании, спала всего четыре часа в сутки.
Столько же спал и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, однако известно о его любви к полуторачасовому дневному сну. Президент России Владимир Путин во время встречи с избирателями сообщил, что старается заниматься спортом и спать по шесть-семь часов в сутки.
Недавно эксперт назвал самое неподходящее время для сна.
Олеся Маевская