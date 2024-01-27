Стало известно самое неподходящее время для сна

Радж отметил, что если человек соблюдает режим, время отхода ко сну не имеет большого значения. Исключением он считает лишь период между тремя и четырьмя часами утра. «Независимо от вашей биологии, сон будет более тяжелым, и вы получите меньше глубокого, медленного сна», — предупредил врач.

По словам Раджа, давно известно, что ночной сон состоит из нескольких циклов, продолжительность каждого — 90 минут. При этом все циклы отличаются друг от друга, так как содержат разное соотношение быстрого и медленного сна. «Сначала преобладает более глубокий и восстанавливающий медленный сон. Ближе к утру вы погружаетесь в легкий, наполненный сновидениями быстрый сон», — уточнил он.

Радж добавил, что организм умеет подстраиваться под изменения графика. Однако при хронической нехватке какого-либо типа сна увеличивается риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Радж предупредил, что даже безобидные привычки способны негативно повлиять на качество сна. По его словам, перекус, бокал вина или стакан воды могут помешать человеку хорошо выспаться.