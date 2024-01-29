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15:50 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Стало известно, почему некоторые дети учатся говорить раньше

Самыми разговорчивыми оказываются те, кто слушает речь взрослых.

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Источник: Freepik

Большинство детей произносят отдельные слова уже к полутора годам и переходят на фразы и предложения к двум-трем. Однако некоторые дети начинают говорить раньше. Психологи из Гарвардского университета рассказали, какие индивидуальные различия приводят к таким особенностям. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Специалисты рассмотрели 1001 ребенка в возрасте до четырех лет из 12 стран. Связь между полом, социально-экономическим статусом семьи и уровнем владения несколькими языками не была выявлена. Однако ученые заметили, что самыми разговорчивыми детьми оказались те, кто чаще всего слушал речь взрослых.

Психологи предполагают, что разговоры взрослых в присутствии своих детей окажут положительное влияние на развитие.

В среднем на каждые 100 случаев использования речевого аппарата взрослыми в течение часа, ребенок издавал на 27 вокализаций больше. С каждым годом развития детей количество их вокализаций увеличивалось на 16.

Чтобы проверить эффект взрослой речи, исследователи изучили малышей, у которых было выявлено ненормативное языковое развитие, такое как дислексия. Они производили на 20 вокализаций меньше, чем их сверстники. Каждый год этот разрыв увеличивался примерно на 8 использований речевого аппарата в час.

Ученые подчеркнули, что в какой-то степени социально-экономические или гендерные факторы все еще могут влиять на некоторые элементы языкового развития, которые упускаются из виду в данном исследовании. Так, родители с высокими показателями могли бы читать детям больше книг, что, возможно, увеличивало бы их словарный запас.

Ранее эксперты рассказали, почему детям нельзя пользоваться гаджетами.

Анна Морозова

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