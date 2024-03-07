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Стало известно, почему люди испытывают мурашки от музыки

Многое зависит от пола, возраста и настроения.
Источник: Freepik

Термин «эстетический озноб» означает интенсивную психофизиологическую реакцию на специфические стимулирующие или вызывающие отвращение побуждения, связанные с дрожью, мурашками по коже и ощущением холода в области шеи или позвоночника. Такой рефлекс является маркером пиковых эмоциональных переживаний.

Ученые из США и Франции решили изучить эту реакцию, чтобы узнать, какие люди с большей вероятностью испытывают мурашки по телу от прослушиваемой музыки или вдохновляющей речи. Работа опубликована в журнале PNAS.

Исследователи опросили 2973 человек из Южной Каролины с помощью онлайн-платформы. Ученые собрали данные о психологических характеристиках, происхождении и эмоциональном состоянии.

После опроса специалисты показали добровольцам 40 видео, способные вызвать эстетический озноб. В их числе были записи выступления хора, речь священника, популярные песни и сцены из разных фильмов. Затем ученые проанализировали реакцию участников и составили модель, с помощью которой удалось предсказать вероятность того, будут ли респонденты испытывать мурашки от просмотренного в зависимости от характеристик личности.

Так, участники, сообщившие до сеанса просмотра видео о своем хорошем настроении и бодрости, чаще испытывали эмоциональный озноб, чем те, кто ощущал усталость или пребывал в плохом настроении. Также мурашки возникали у мужчин от 35 до 44 лет, придерживающихся демократических взглядов и у тех, кто имел научную степень.

Также одним из важных факторов были некоторые психологические характеристики, такие как добросовестность и экстраверсия (комплекс признаков личности, включающий коммуникабельность, общительность, лидерство, выразительную мимику и жестикуляцию).

Авторы работы считают, что дальнейшее изучение эстетического озноба поможет использовать его в качестве немедикаментозной терапии аффективных расстройств, например, депрессии.

Экстраверты также могут не только испытывать эстетический озноб, но и контролировать мурашки. Ученые рассказали, как они запускают этот процесс.

Анна Морозова