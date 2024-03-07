Стало известно, почему люди испытывают мурашки от музыки

Так, участники, сообщившие до сеанса просмотра видео о своем хорошем настроении и бодрости, чаще испытывали эмоциональный озноб, чем те, кто ощущал усталость или пребывал в плохом настроении. Также мурашки возникали у мужчин от 35 до 44 лет, придерживающихся демократических взглядов и у тех, кто имел научную степень.