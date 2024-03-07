Стало известно, почему люди испытывают мурашки от музыки

Термин «эстетический озноб» означает интенсивную психофизиологическую реакцию на специфические стимулирующие или вызывающие отвращение побуждения, связанные с дрожью, мурашками по коже и ощущением холода в области шеи или позвоночника. Такой рефлекс является маркером пиковых эмоциональных переживаний.
Ученые из США и Франции решили изучить эту реакцию, чтобы узнать, какие люди с большей вероятностью испытывают мурашки по телу от прослушиваемой музыки или вдохновляющей речи. Работа опубликована в журнале PNAS.
Исследователи опросили 2973 человек из Южной Каролины с помощью онлайн-платформы. Ученые собрали данные о психологических характеристиках, происхождении и эмоциональном состоянии.
После опроса специалисты показали добровольцам 40 видео, способные вызвать эстетический озноб. В их числе были записи выступления хора, речь священника, популярные песни и сцены из разных фильмов. Затем ученые проанализировали реакцию участников и составили модель, с помощью которой удалось предсказать вероятность того, будут ли респонденты испытывать мурашки от просмотренного в зависимости от характеристик личности.
Так, участники, сообщившие до сеанса просмотра видео о своем хорошем настроении и бодрости, чаще испытывали эмоциональный озноб, чем те, кто ощущал усталость или пребывал в плохом настроении. Также мурашки возникали у мужчин от 35 до 44 лет, придерживающихся демократических взглядов и у тех, кто имел научную степень.
Также одним из важных факторов были некоторые психологические характеристики, такие как добросовестность и экстраверсия (комплекс признаков личности, включающий коммуникабельность, общительность, лидерство, выразительную мимику и жестикуляцию).
Авторы работы считают, что дальнейшее изучение эстетического озноба поможет использовать его в качестве немедикаментозной терапии аффективных расстройств, например, депрессии.
Экстраверты также могут не только испытывать эстетический озноб, но и контролировать мурашки. Ученые рассказали, как они запускают этот процесс.
Анна Морозова