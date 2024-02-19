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Стало известно, как на человека влияют красивые друзья

Это улучшает восприятие внешности.

У некоторых людей сложился стереотип, что если окружить себя некрасивыми друзьями, на их фоне можно выделиться и быть более привлекательным. Однако ученые из Мичиганского университета развеяли этот миф. Об этом пишет Limonnews.

Наличие красивых друзей и подруг на самом деле делают человека более привлекательным и повышают восприятие достоинств внешности окружающими. Ученые учли не только личное общение в реальном мире, но и наличие товарищей с приятной наружностью в социальных сетях. Специалисты обнаружили, что это повышает статусность пользователя и представление о его собственной притягательности.

Исследование также показало, что человек воспринимает людей в контексте группы, компании, в которой пребывает. Это означает, что в плане внешности он остается социальной личностью.

Авторы изучили и феномен «пивных очков», согласно которому человек находит собеседника и других окружающих более привлекательными под действием алкоголя. Оказалось, что наличие красивых друзей больше влияет на восприятие людей, чем это явление.

По словам авторов исследования, полученные данные могут помочь в формировании перспективных социальных стратегий.

Ранее эксперт рассказал, что значит «быть привлекательным» и так ли на самом деле это важно.

Анна Морозова