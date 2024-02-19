Стало известно, как на человека влияют красивые друзья

Наличие красивых друзей и подруг на самом деле делают человека более привлекательным и повышают восприятие достоинств внешности окружающими. Ученые учли не только личное общение в реальном мире, но и наличие товарищей с приятной наружностью в социальных сетях. Специалисты обнаружили, что это повышает статусность пользователя и представление о его собственной притягательности.