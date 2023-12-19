Быть привлекательным: что это значит и как следовать правилам

Привлекательный человек — он какой? Согласно определениям, такие люди обладают качествами, которые делают их приятными в общении и в целом покладистыми, умеющими плыть по течению. Также в описание входят юмор, добросовестность и самосознание.

По словам доцента кафедры психологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Чуюн Лин, впечатления о каком-либо человека складываются, исходя из двух систем: то, что мы видим (внешность, манеры) и то, что основано на шаблонах в голове (стереотипы и предрассудки).

Современное общество требует привлекательности от одних людей больше, чем от других. Так, если женщины добиваются успеха в той области, в которой доминируют мужчины, их любят меньше. Это может повлиять на объективные оценки работы первых.

Также от женщин, например, ожидают теплоты и заботы, а от мужчины — решимости и силы. Именно это делает людей привлекательными в глазах общества.

Таких стереотипов придерживаются люди даже в том случае, если качества не имеют никакого отношения к профессиональной деятельности.

Например, если девушка баллотируется на политический пост, люди будут судить о ее сострадании и доброте. Если же она будет проявлять черты, которые ассоциируются с мужским родом, то, скорее всего, это будет отталкивать окружающих.

То есть можно сделать вывод, что когда сложившиеся стереотипы совпадают с гендером, человек становится сразу наиболее привлекательным. Психологи говорят, что это качество очень размыто, так как суждения окутаны расовыми и половыми нормами.

Исходя из этого, можно ли сказать, что каждый человек должен стараться быть привлекательным?

Стремление понравиться окружающим может вызвать искажение поведения таким образом, что человек перестанет чувствовать себя самим собой.

Лин говорит, что зацикливаться на привлекательности не стоит, так как невозможно с точностью в 100% сказать, какими качествами должен обладать человек. Если вы искажаете свое поведения, пытаясь нравиться окружающим, то это самый ненадежный вариант. Многие исследования показывают, что старания быть симпатичным для всех или опровергнуть стереотипы может пагубно сказаться на производительности. Попытки сделать из себя идеал в конечном счете приведут к эмоциональному истощению и выгоранию. Психолог отметила, что, конечно, могут быть различия между тем, как мы ведем себя в рабочем коллективе и со своими друзьями, но в любом случае «вы не должны бояться смеяться перед людьми или иметь свою точку зрения».

Также нереально стать идеалом, потому что не всем может все в вас понравиться. Это может быть особенно трудным уроком для тех, у кого есть склонность нравиться людям, кому может не хватать твердых границ и трудно сказать «нет», добавляют эксперты.

Ранее стало известно, что привлекательность помогает мужчинам строить карьеру, в то время как для женщин внешность не так важна.

Анна Морозова