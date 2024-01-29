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14:38 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Стало известно, где нужно хранить яйца: в шкафу или холодильнике

Это зависит от страны проживания.

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Источник: РИА "Новости"

Многие, когда приносят яйца из продуктового магазина, убирают их на хранение в холодильник, однако некоторые оставляют их в кухонном шкафу. Редакция The Mirror разрешила этот спор и рассказала, что способ хранения зависит от страны.

Если человек проживает в США, Австралии, Корее, Японии или Швеции, то яйца хранятся в холодильнике. В Великобритании, Франции, Италии и России не нужно придерживаться этого правила. Причина сводится к одной бактерии — сальмонелле, способной вызвать различные заболевания и привести к летальному исходу.

В каждой стране существуют определенные правила продажи, гарантирующие, что покупатель точно не подцепит бактерию.

Так, в США яйца моют перед продажей. Это спасает от сальмонеллы, процесс приводит к разрушению защитного слоя на скорлупе. Поэтому, чтобы избежать попадания в продукт других бактерий, продукт приходится хранить в холодильнике.

В Европе ситуация другая. Там цыплят вакцинируют от сальмонеллы, поэтому яйца не нужно хранить в холодильнике.

Помимо страны проживания на место для хранения влияет и температура в помещении. Если она выше 20, продукт хранится в шкафу не более недели. Без холода вероятность размножения патогенных микроорганизмов намного выше.

Ранее были названы продукты, которые необходимо съедать сразу после готовки.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
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