Названы продукты, которые нужно съедать сразу после готовки

Диетолог Трейси Бригман из Университета Джорджии (США) и специалист по безопасности пищевой продукции Дарин Детвилер из Северо-Восточного университета в Бостоне рассказали, что существуют продукты, которые опасно употреблять через сутки после приготовления. Если съесть их позже, то существует высокий риск получить пищевое отравление. Об этом пишет Daily Mail.

Дело в том, что в продуктах, которые нужно употреблять сразу после готовки, образуются опасные бактерии, которые могут привести к серьезным заболеваниям и летальному исходу. Эксперты составили список пищи, которую нельзя хранить более суток даже в холодильнике.

Отварное яйцо

Яичная скорлупа служит защитным от бактерий покрытием. Если убрать ее и положить продукт на стол или в холодильник, на поверхности будут скапливаться бактерии, вызывающие инфекционный листериоз. Симптомы обычно появляются через одну-четыре недели после заражения. К ним относятся: диарея, головная и мышечная боли, спутанность сознания и повышенная температура тела.

Сваренные яйца остаются безопасными в течение недели после варки только в том случае, если они покрыты скорлупой.

Дыня

Эксперты советуют есть дыню сразу после того, как ее нарезали. Даже при хранении в холодильнике в мякоти фрукта начинают развиваться патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла и листерия, главными симптомами которых являются: боли в животе и голове, повышение температуры в течение 12−72 часов после употребления продукта, а также диарею. Обычно они проходят на четвертые-седьмые сутки и не требуют медицинской помощи.

Опасность дыни связана с тем, что она может подвергаться воздействию патогенов из почвы. Кожура фрукта имеет сетчатую и пористую структуру, что позволяет бактериям попадать в нее. Эффективно очистить наружную часть не получится, а при нарезке микроорганизмы легко попадают в мякоть, где есть все условия для их размножения.

Вареный рис

В рисе содержатся бактерии Bacillus cereus, которые не устраняются после приготовления.

Бактерии начинают размножаться и приготовленном продукте как в холодильнике, так и при комнатной температуре. Если употребить сваренный рис через сутки после варки, есть риск заразиться инфекцией, симптомами которой являются: рвота, диарея, спазмы в животе.

Ранее был назван самый опасный продукт для кишечника, который грозит онкологией.