Стало известно, что произойдет с собаками, если исчезнут люди

Для многих людей собаки являются не просто домашними животными, а полноценными членами семьи. Питомцам требуется ежедневный уход, начиная от кормления и выгула, заканчивая прививками в ветеринарных клиниках.

Но что бы было, если бы все люди исчезли с лица Земли? Как бы жили собаки без участия человека? Об этом рассказали в журнале The Conversation ученые из Австралии.

Изначально собак разводили в определенных целях, например, для охоты, охраны или выпаса скота. Однако поиски идеального компаньона для человека привели к появлению более 400 пород с уникальным сочетанием физических и поведенческих черт. Некоторые эксперты считают, что такое разнообразие обязано человеческому выбору в отношении внешнего вида.

Так, люди выбирают плоскомордых собак, заранее зная, что они больше других подвержены болезням глаз и кожи. Таким видам трудно дышать, так как носовые проходы у них сужены, а дыхательные пути укорочены. Поэтому эти питомцы требуют от человека особого ухода. Размножение некоторых животных также зависит от людей. Например, чихуахуа и французским бульдогам часто требуется кесарево сечение, поскольку головы щенков намного больше по сравнению с шириной таза матери. Получается, наши четырехлапые друзья все же не смогут жить без заботы и внимания?

Трудно было бы выжить тем породам, которые сильно зависят от человека в удовлетворении основных потребностей, таких как еда, кров и здравоохранение. Правда, такие изменения могут затронуть всего лишь 20% всех собак, что приравнивается к количеству питомцев, существующих в домах. Остальные же находятся на свободе и распространены по всей Европе, Африке и Азии.

Однако даже такие свободные собаки остаются зависимы от ресурсов, созданных исключительно человеком (например, мусорные свалки, на которых животные могут найти пищу). Без людей в силу быстро вступает естественный отбор: те четырехлапые, которые не имеют навыков охоты, устойчивости к болезням, родительских инстинктов и приспосабливаемости, постепенно бы исчезли.

Очень большие и очень маленькие собаки также бы оказались в невыгодном положении, поскольку потребность в калориях, регулирование температуры тела в зависимости от окружающей среды и способность противостоять хищникам обусловлены размерами тела.

Также количество пород собак сильно бы сократилось, появился бы другой тип животных, сформированный самой природой, а не желаниями человека. Неограниченное спаривание четырехлапых в конечном итоге привело бы к появлению так называемых «дворняжек», то есть беспородных. Они обычно имеют средний размер тела, короткую шерсть, стоячие уши и хвосты. Однако могут возникать различия во внешнем облике, зависящие от разных факторов, например, от климата.

В долгосрочной перспективе собаки бы вернулись к образу жизни диких животных, который включает в себя выживание в небольших стаях на определенных территориях, ежегодный сезон размножения, участие в охоте и внимательное отношение к детенышам (особенно со стороны самцов).

Поскольку сейчас различные породы собак зависят от человека, нужно знать, как и чем их кормить, чтобы не навредить. Кинолог дала несколько советов по сбалансированному рациону для питомцев, учитывающий их индивидуальные потребности.

Анна Морозова