Кинолог дал советы по сбалансированному рациону для собак

«Нет однозначного ответа на вопрос, какое питание выбрать: натуральное или сухой корм. Все очень индивидуально. У обоих типов питания есть свои плюсы и минусы. Здесь важно понимать, что собаководы, которые отдают предпочтение натуральному кормлению, должны учитывать индивидуальные потребности собаки», — сказал Голубев.

«Лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом, прежде чем переходить с корма на натуральную еду, так вы исключите возможные проблемы со здоровьем из-за неправильно подобранного рациона», — добавил он.

Каждому по потребностям

По словам кинолога, учитывая, какое разнообразие кормов представлено на рынке, всегда можно найти корм, который подойдет конкретному питомцу. Если у собаки есть особенности здоровья или какие-либо нюансы, которые стоит учитывать, как правило, существует корм, который их удовлетворит, отметил Голубев.

При этом дополнительные добавки не понадобятся, в составе корма будут содержаться все необходимые полезные элементы. Хозяин, таким образом, может не думать, как подобрать сбалансированный рацион, достаточно учитывать нормы и строго придерживать указанных на упаковке рекомендаций, если иное не предписано ветеринарным врачом. Кроме того, не нужно тратить время на приготовление пищи, и такую еду легко можно брать и использовать в качестве угощения.

«Конечно, есть и минусы готовых кормов: не всегда производители пишут реальный состав рациона, подменяя некоторые слова, например “пальмовое масло” на “растительное”. Также изготовитель не прописывает точного количества ингредиентов, они записаны в процентном соотношении, что не всегда понятно собаководу», — предупредил Голубев.

Рацион для блестящей шерсти и крепких мышц

В то же время он оговорился, что собака — это хищник, а одним из лучших вариантов для нее будут именно сырые натуральные рационы. Благодаря такому питанию собака будет иметь блестящую шерсть, крепкие мышцы, здоровые зубы и отличное пищеварение.

Кроме того, когда хозяин самостоятельно готовит еду для собаки, он всегда точно знает, что положил в миску. Также при натуральном питании можно смешивать любимые ингредиенты собаки и радовать питомца ежедневно.

Однако перед тем, как перейти на такое питание, важно сначала проконсультироваться со специалистом, чтобы он помог составить грамотный рацион и правильно рассчитать пропорции, обратил внимание кинолог. Если собаковод будет определять соотношение ингредиентов самостоятельно, он рискует, что собака не будет получать все необходимые полезные элементы с пищей.

«То есть нельзя просто купить мясо и кормить им собаку. Важно учитывать индивидуальные потребности собаки, ее режим дня, активность, породные особенности. Кроме того, в отличие от производственных кормов, приготовление пищи для животного будет занимать значительно больше времени. При этом нужно будет всегда следить за качеством каждого продукта: не испортилось ли мясо, нет ли в нем опасных паразитов», — посоветовал Голубев.