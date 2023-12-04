Стало известно, что предки кошек имели серые глаза

Представители семейства кошачьих могут быть обязаны своим необычным цветом глаз их общему сероглазому предку. Это выяснила группа ученых из Гарвардского университета в США. Исследование опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv.

Ближайшие современные родственники кошек, в том числе линзанги, гиены и генеты, имеют карие глаза, что позволяет выдвинуть предположение о таком же цвете у общего предка всех этих групп. Однако известно, что миллионы лет назад у представителей семейства кошачьих радужная оболочка имела и другой окрас, в том числе зеленый, голубой и желтый.

Ученые, используя изображения в интернете, зафиксировали цвет глаз более чем 40 видов кошачьих. Затем они объединили эти данные с информацией об эволюционных отношениях между ныне живущими и вымершими кошками, чтобы с помощью статистической модели предсказать окрас радужной оболочки первых животных.

Оказалось, что предки всех кошек имели серые и карие глаза. Цвет радужки определяется количеством двух пигментов: эумеланина и феомеланина. В карих больше эумеланина, в желтых — феомеланина, в серых — умеренное количество и того, и другого, а в голубых и зеленых — низкий уровень этих двух веществ.

Ученые объясняют появление новых цветов глаз случайной мутацией у неизвестного предка кошек, вследствие которой у представителей кошачьих снизился уровень эумеланина в радужке. После этого подобные процессы дали начало другим оттенкам, которые мы можем наблюдать у животных в современном мире.

Ученые не нашли выраженной связи между цветом глаз и поведением или средой обитания. Из этого следует вывод, что, вероятно, цвет глаз связан с предпочтениями половых партнеров кошачьих, то есть с половым отбором.

Оказалось, что у представителей кошачьих может меняться не только цвет глаз. Ученые рассказали, как со временем шерсть сиамских кошек приобретает более темные оттенки.

Анна Морозова