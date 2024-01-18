Спутник NASA обнаружил девять новых горячих Юпитеров

С помощью космического телескопа TESS международная команда астрономов обнаружила девять ранее неизвестных газовых гигантов. Один из них почти в четыре раза массивнее Юпитера. Исследование о находках представлено на сервере препринтов arXiv.

TESS проводит исследование около 200 тысяч самых ярких звезд вблизи Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано более семи тысяч «кандидатов», из которых 415 были подтверждены. Новое исследование пополнило список девятью новыми планетами.

Все обнаруженные объекты представляют собой горячие газовые гиганты. Их периоды обращения составляют менее восьми дней, а равновесные температуры поверхности лежат в диапазоне от 730 до 1500 градусов Цельсия. Таким образом, они классифицируются как горячие юпитеры.

Их массы лежат в пределах от 0,55 до 3,88 массы крупнейшей планеты Солнечной системы. Самая большая из них в 1,65 больше Юпитера. Звезды, вокруг которых вращаются экзопланеты, расположены на расстояниях 576 — 1985 световых лет от Земли. Их радиусы варьируются от 0,84 до 2,19 солнечных, а массы составляют от 0,9 до 1,57 массы Солнца.

Недавно астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, сообщили об открытии экзопланеты HD 63433d, вращающейся вокруг молодой звезды. Ее возраст — менее 500 миллионов лет.

Олеся Маевская