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Список книг от Эрнеста Хемингуэя для начинающих авторов

16 книг для начинающих писателей, рекомендованных к прочтению великим автором.

Источник: AP 2023

Эрнест Хемингуэй — бесспорно выдающийся автор XX века, чьи произведения остаются актуальными и сегодня. Будучи одним из лучших писателей своего «потерянного» поколения, Хемингуэй обрел популярность среди читателей и критиков, получив в 1954 году Нобелевскую премию по литературе.

Лаконичность речи, детализация жизни и проработка персонажей в работах Хемингуэя всегда вызывала восхищение. Начинающие писатели-современники автора, восхищаясь его талантом, искали у него совета, о том, как научиться писать достойно. Среди них был и 22-летний Арнольд Самуэльсон, добравшийся в 1934 году автостопом до дома Хемингуэя во Флориде.

Писать на самом деле очень просто. Ты просто садишься перед пишущей машинкой и начинаешь истекать кровью.

Эрнест Хемингуэй

Во время долгожданной беседы о творчестве Хемингуэй задал Самуэльсону очень важный вопрос: «Вы когда-нибудь читали “Войну и мир”?». Самуэльсон ответил отрицательно, признавшись, что еще не имел такого удовольствия. «Это чертовски хорошая книга. Вам следует ее прочитать. Мы поднимемся в мою мастерскую, и я составлю список, который тебе следует прочитать», — сказал ему автор.

Источник: AP 2023

Тогда Хемингуэй и составил список из 16 книг для Самуэльсона — начинающего писателя, жаждущего познать жизнь и надлежаще изобразить ее в своих будущих произведениях. В список вошли сложные полистилистические произведения Джойса, яркая поэзия Крейна и величайшие романы русских классиков. Прочитав их, возможно, и вправду можно стать писателем. Делимся полным списком рекомендаций:

  • ​​​​​ «Голубой отель» — Стивен Крейн
  • «Открытая лодка» — Стивен Крейн
  • «Госпожа Бовари» — Гюстав Флобер
  • «Дублинцы» — Джеймс Джойс
  • «Красное и черное» — Стендаль
  • «О человеческом рабстве» — Сомерсет Моэм
  • «Анна Каренина» — Лев Толстой
  • «Война и мир» — Лев Толстой
  • «Будденброки» — Томас Манн
  • «Здравствуй и прощай» — Джордж Мур
  • «Братья Карамазовы» — Федор Достоевский
  • «Оксфордский сборник английских стихов»
  • «Огромная комната» — Эдвард Эстлин Каммингс
  • «Грозовой перевал» — Эмили Бронте
  • «Далеко и давным-давно: Детство в Аргентине» — Уильям Генри Хадсон
  • «Американец» — Генри Джеймс

При чтении списка услышали голос в голове? Рассказываем, откуда и почему появляется «внутренней чтец».

Кристина Корчанова