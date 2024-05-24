Список книг от Эрнеста Хемингуэя для начинающих авторов

Во время долгожданной беседы о творчестве Хемингуэй задал Самуэльсону очень важный вопрос: «Вы когда-нибудь читали “Войну и мир”?». Самуэльсон ответил отрицательно, признавшись, что еще не имел такого удовольствия. «Это чертовски хорошая книга. Вам следует ее прочитать. Мы поднимемся в мою мастерскую, и я составлю список, который тебе следует прочитать», — сказал ему автор.