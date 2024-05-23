Откуда при чтении берутся голоса в голове

Прямо сейчас, пока читаете эти слова, сфокусируйтесь: вы слышите их у себя в голове? Вполне вероятно, что так и есть — будто их произносит крохотное существо у вас внутри. Согласно исследованиям, «внутреннего чтеца» слышат почти все — хотя интонации и ощущения у каждого человека отличаются.
Автор двух научных работ на эту тему — профессор психологии Нью-Йоркского университета Рувани Вильхауэр. Она нашла несколько постов в интернете, где люди делились ощущениями от чтения, и решила подойти к ощущениям научно — о результатах этой работы рассказывает портал IFLScience. Рувани нашла 136 публикаций, чьи авторы делились своим опытом, и пришла к выводу, что голос при чтении про себя слышит 82,5% людей — и у этого голоса всегда хорошо поставлена дикция, есть выраженный пол, тембр, громкость и интонация.
Примерно половина всех, кто сталкиваются с подобным, слышит только один голос — обычно похожий на свой собственный. У остальных же внутренних рассказчиков несколько — и если в тексте попадается диалог, они начинают говорить друг с другом. Или, к примеру, если речь идет о письме, чей отправитель известен читающему, письмо будет «озвучено» его голосом.
Во второй работе Вильхауэр опросила 570 волонтеров, 80% из которых заранее признались, что чувствуют какие-то голоса при чтении. Остальные 20% объяснили, что просто понимают смысл слов — и ничего не слышат.
34% слышащих голос сказали, что слышат его каждый раз, когда читают, а 45% — что слышат его часто. 19% сообщили, что могут сами решать, включать или выключать этот голос.
75% заявили, что так или иначе могут им управлять, 35% способны выбрать носителя голоса, а 36% — менять громкость.
В другом исследовании сообщается, что внутренний голос чаще всего имеет тот же акцент, что и сам читающий — и это имеет существенное значение для понимания прочитываемого текста, особенно в языках вроде английского, где разными группами слова могут произноситься совершенно по-разному: в результате может пропадать рифма в стихах или рушиться игры слов.
Аналогичный вопрос, хочется задать не только по поводу чтения, но и по поводу мыслей: всегда ли внутренний монолог озвучивается в голове, или это просто цепочки значений в безмолвном пространстве? Ждем новых сообщений от ученых — ведь хотя нам кажется, что у всех голова устроена так же, как у нас самих, наука раз за разом это опровергает.
А вот о том, что читать бумажную книгу полезнее для любого мозга, ученые говорят не в первый раз — подробности в материале.
Георгий Мазуркевич