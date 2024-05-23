Откуда при чтении берутся голоса в голове

Аналогичный вопрос, хочется задать не только по поводу чтения, но и по поводу мыслей: всегда ли внутренний монолог озвучивается в голове, или это просто цепочки значений в безмолвном пространстве? Ждем новых сообщений от ученых — ведь хотя нам кажется, что у всех голова устроена так же, как у нас самих, наука раз за разом это опровергает.