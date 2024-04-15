Чтение с бумажных носителей улучшит когнитивные функции детей

Семейный психолог Виктория Дмитриева посоветовала сделать реальную жизнь ребенка интересной и приятной, чтобы избежать зависимостей от гаджетов. Если же электронные устройства уже прочно вошли в жизнь детей, то лучше четко определить в расписании дня время для них. Тогда ребенок будет четко знать, когда ему дадут гаджет, не станет выпрашивать его целый день, относясь к нему спокойно. Забирая смартфон или планшет, никогда нельзя забирать его внезапно или вырывать из рук.