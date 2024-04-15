Чтение с бумажных носителей улучшит когнитивные функции детей

При использовании для чтения современных гаджетов теряется качество восприятия информации детьми. Печатный же текст способствует концентрации внимания, он вызывает большую активность в частях мозга, связанных с когнитивной деятельностью. Об этом говорится в материале профильного портала PsyPost со ссылкой на исследование ученых из Университета Хайфы (University of Haifa, Израиль).
Автор статьи, психолог Эрик В. Долан, опираясь на научные данные, пояснил, что переход от традиционных печатных текстов к чтению с цифровых экранов влияет на обработку детским мозгом письменного контента.
Ученые провели электроэнцефалографию (ЭЭГ записывает электрическую активность в мозге с помощью электродов, помещенных на кожу головы) во время чтения детьми различных текстов. В эксперименте приняли участие пятнадцать человек в возрасте от 6 до 8 лет, в этом возрасте формируются когнитивные навыки и навыки чтения. Были выбраны дети, не имеющие особенностей здоровья.
Каждый ребенок читал с бумаги и с экрана, после этого пояснял прочитанное и отвечал на вопросы. Когда ребята читали с обычной бумаги, ЭЭГ показывала более высокую спектральную мощность в высоких диапазонах частот, особенно в бета- и гамма-диапазонах, отвечающих за когнитивную активность и внимание. Чтение с монитора показало активность в нижних альфа- и тета-диапазонах. Эти полосы связаны с рассеиванием внимания, мечтательностью или блужданием мыслей.
Из полученных результатов авторы сделали выводы, что печатный текст повышает когнитивную активность читателей.
Когнитивные функции — наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых человек рационально воспринимает мир и себя в нем, мыслительно обрабатывает информацию.
Ранее стало известно, что в большинстве семей россиян дети играют с гаджетами более 3 часов в сутки. Так заявили 56% участников опроса, проведенного НАФИ и компанией «Киберпротект».
Семейный психолог Виктория Дмитриева посоветовала сделать реальную жизнь ребенка интересной и приятной, чтобы избежать зависимостей от гаджетов. Если же электронные устройства уже прочно вошли в жизнь детей, то лучше четко определить в расписании дня время для них. Тогда ребенок будет четко знать, когда ему дадут гаджет, не станет выпрашивать его целый день, относясь к нему спокойно. Забирая смартфон или планшет, никогда нельзя забирать его внезапно или вырывать из рук.
По поводу когнитивных функций: ранее группа ученых из университетов Лозанны и Женевы (Швейцария) обнаружила связь между низким доходом людей и более быстрым старением мозга по сравнению с более обеспеченными людьми. Команда медиков изучила результаты диагностики головного мозга и сопоставила их с социально-экономическими условиями, в которых жили люди, а именно — уровнем дохода семьи. Результатом исследования стал вывод, что более богатые люди в зрелом возрасте имеют более высокие когнитивные способности.