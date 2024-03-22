Специалист рассказала, чем грозит недостаток и избыток сна

Многие исследования подчеркивают важность сна, так как помимо того, что организм отдыхает, в мозге упорядочивается информация, ненужное забывается, а необходимое остается в памяти.
Есть люди, которые откладывают свой сон, так как занимаются важными делами, а есть те, у кого ночной отдых стоит в приоритете. Человек из первой категории часто недосыпает и страдает от недостатка сна, а вторая — либо высыпается, либо испытывает его избыток.
Юлия Неверова, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Пермского национального исследовательского политехнического университета, рассказала, сколько человек может обходиться без сна и чем грозит его недостаток и избыток.
Бессонные ночи
Если учитывать рекорд в Книге рекордов Гиннеса, человек может обойтись без сна 19 дней. Однако это не проходит бесследно.
В первый день после бессонной ночи человек становится раздражительным, у него начинаются проблемы с концентрацией внимания, также его преследует постоянная усталость. На вторые и третьи сутки возникают трудности с координацией движений, фокусировкой глаз, быстрой и четкой речью. На четвертые и пятые сутки появляются галлюцинации, на восьмые — трудность с произношением простых слов, на одиннадцатые — паранойя, снижение умственных способностей.
Недостаток сна
Нехватка полноценного ночного отдыха грозит нарушением циркадных ритмов, хронической усталостью, снижением эмоционального состояния и работоспособности, нарушением концентрации внимания, снижением иммунитета, депрессией, бессонницей.
Недостаток сна может возникать по нескольким причинам:
- Бессонница. Расстройство сна, связанное с трудностями засыпания и поддержанием сна.
- Лунатизм (сомнамбулизм). Нарушение, при котором человек в состоянии сна совершает рутинные действия, например, моет посуду, ходит, переодевается. Активность происходит в первые часы после засыпания.
- Позднее засыпание, когда нужно проснуться рано.
- Алкоголь. Его употребление перед сном может вызвать частые походы в туалет.
- Переедание. Нельзя переедать перед сном, но и голодным также ложиться не стоит.
Избыток сна
Длительный сон может привести к возникновению заболеваний. Так, если человек спит 9−10 часов, у него на 50% повышается риск развития сахарного диабета. Также может пострадать и сердечно-сосудистая система, так как снижается двигательная активность. На этом фоне в организме накапливается жир.
Помимо прочего, долгий сон приводит к тому, что человек не успевает выполнить поставленные на день задачи, из-за чего начинает беспокоиться. Это может привести к нервозности и депрессии.
Дневной сон
Многие считают, что недостаток сна ночью можно компенсировать коротким дневным. Однако врачи предупреждают, что так делать не стоит.
Для взрослого человека дневной сон приносит больше вреда, чем пользы. Врачи советуют в светлое время суток спать не более получаса, чтобы чувствовать себя бодрым. В противном случае к усталости прибавится дезориентация.
Ранее ученые выделили четыре основных типа сна и рассказали, как каждый из них влияет на здоровье.
Анна Морозова