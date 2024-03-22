Специалист рассказала, чем грозит недостаток и избыток сна

В первый день после бессонной ночи человек становится раздражительным, у него начинаются проблемы с концентрацией внимания, также его преследует постоянная усталость. На вторые и третьи сутки возникают трудности с координацией движений, фокусировкой глаз, быстрой и четкой речью. На четвертые и пятые сутки появляются галлюцинации, на восьмые — трудность с произношением простых слов, на одиннадцатые — паранойя, снижение умственных способностей.