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Спасение Багза Банни: 11-килограммовый кролик был обнаружен на шоссе

В Калифорнии огромную крольчиху Багз, бегающую по оживленному шоссе, спасли и передали специалистам. На видео 11-килограммовый ушастик выглядит впечатляюще.

Источник: CHP - Santa Cruz

Огромный кролик весом 11 килограмм был выловлен на обочине оживленного калифорнийского шоссе и передан спасательной группе. Эксперты считают, что герой инцидента является самкой фламандского кролика, популярного домашнего животного, выведенного из-за своих огромных размеров.

Крольчиху, которую спасатели назвали Багз (в честь персонажа Багз Банни), была доставлена ветеринарам Пасифик и Санта-Крус, а после — передана группе спасения кроликов из Милл-Вэлли.

Спасатели считают, что незначительные повреждения на лице и затылке Багз указывают на то, что хищник, возможно, выхватил ее из вольера на открытом воздухе, но ей удалось сбежать.

Багз будет содержаться в приюте в течение четырех дней, что позволит ее владельцу отыскать крольчиху. Если этого не произойдет, Багз отдадут на усыновление.

Тем временем в Санта-Крус вернулась выдра, ворующая доски серфингистов.

Кристина Корчанова