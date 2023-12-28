SpaceX установила новый годовой рекорд по запускам ракет

BGR пишет, что компания SpaceX завершит год с ошеломляющими результатами. В общей сложности в 2023-м было запущено 97 ракет Falcon. Это внушительный показатель по сравнению с 60 запусками, которые компания совершила в 2022 году.

Сами сотрудники заявляют, что им есть куда стремиться — они надеялись совершить в уходящем году 100 запусков. Тем не менее, их работа не может не восхищать.

В 2023 году SpaceX запустила 90 ракет Falcon 9 и четыре ракеты Falcon Heavy и планирует запустить еще три раза (две Falcon 9 и одну Falcon Heavy) до конца года. Если учитывать два испытательных полета Starship, которые закончились не совсем удачно, то можно сказать, что в этом году компания совершила 99 запусков ракет.

Недавно Иран успешно запустил в космос биокапсулу на ракете.

Олеся Маевская