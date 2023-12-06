22:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Иран запустил в космос биокапсулу

Иран на ракете Salman успешно запустил в космос биокапсулу. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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Источник: Tasnim News Agency

Носителем капсула была выведена на высоту около 130 километров.

Проведенный эксперимент является одним из этапов по реализации дорожной карты иранской пилотируемой космической программы.

В октябре министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Иса Зарепур заявил, что Иран планирует в ближайшие пять лет отправить человека в космос. Тогда же он сообщил о готовящемся испытании новой биокапсулы.

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