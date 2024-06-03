Создано приложение для борьбы с курением

Участники были случайным образом распределены на две группы. Курильщики из первой использовали мобильное приложение, которое основанное на когнитивно-поведенческой терапии. Оно направлено на повышение осведомленности о поведении, ухудшающем здоровье, и поддержку активной роли человека в регулировании своего поведения. Пользователям доступны еженедельные обследования, упражнения на осознанность и виртуальный сотрудник службы поддержки. В настоящее время программа доступна только для исследовательских целей.