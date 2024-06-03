Создано приложение для борьбы с курением

Ученые из Университета Оулу (Финляндия) разработали мобильное приложение, которое зарекомендовало себя как эффективное подспорье для курильщиков, пытающихся избавиться от вредных привычек.
В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health — Europe, приняли участие 201 курильщик. Все они прошли скрининг на рак легких и рассказали, что они выкуривали около 15 сигарет в день в течение не менее 25 лет.
Участники были случайным образом распределены на две группы. Курильщики из первой использовали мобильное приложение, которое основанное на когнитивно-поведенческой терапии. Оно направлено на повышение осведомленности о поведении, ухудшающем здоровье, и поддержку активной роли человека в регулировании своего поведения. Пользователям доступны еженедельные обследования, упражнения на осознанность и виртуальный сотрудник службы поддержки. В настоящее время программа доступна только для исследовательских целей.
Второй группе участников эксперимента ученые присылали на электронную почту письма с рекомендациями прекратить курение.
После трех месяцев наблюдения 20% тех, кто пользовался приложением, бросили курить. Во второй группе всего 7% участников отказались от вредной привычки. Этот результат сохранился в последующие шесть месяцев.
Участники, которые окончательно не бросили курить, с помощью мобильного приложения значительно сократили количества сигарет в день по сравнению с контрольной группой.
В дальнейших исследованиях специалисты планируют изучить эффективность мобильного приложения вне контекста скрининга рака легких и в сочетании с другими методами отказа от курения.
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Анна Морозова