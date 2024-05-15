Психиатр объяснил, от чего зависит способность человека бросить курить

Длится такое острое состояние три-четыре месяца — это период, когда люди чаще всего срываются и снова начинают курить. Помогает справиться с тягой к сигаретам не только желание человека, но и сильная внешняя мотивация, рассказал RT психиатр-нарколог Василий Шуров.