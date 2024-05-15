Психиатр объяснил, от чего зависит способность человека бросить курить

Длится такое острое состояние три-четыре месяца — это период, когда люди чаще всего срываются и снова начинают курить. Помогает справиться с тягой к сигаретам не только желание человека, но и сильная внешняя мотивация, рассказал RT психиатр-нарколог Василий Шуров.
Такое состояние часто вынуждает людей на рискованное поведение — к примеру, закурить в самолете.
«Первое, что человек должен понять: это не про удовольствие, не про преодоление стресса, а именно про лечение своей абстиненции: не покурю — будет плохо», — объяснил Шуров.
Легче всего будет справиться с ломкой человеку, который получает сильную внешнюю мотивацию, отметил психиатр. В качестве примера он привел женщин, планирующих беременность — как правило, они легко бросают курить. То же самое касается работников компаний, где за курение предусмотрены жесткие санкции — такое подкрепление тоже помогает преодолеть абстиненцию.
Кроме того, важно работать с внутренней мотивацией — для этого может понадобиться помощь психотерапевта, чтение соответствующей литературы, добавил нарколог. Также во время первых дней отказа от курения можно принимать блокирующие негативный рецептор медикаменты.
Напомним, также Шуров отмечал, что сделать абстинентный синдром менее выраженным помогают никотиновые пластыри и жвачки, в которых постепенно уменьшается доза вещества. При этом он назвал самым фактором, который является залогом успешного отказа от курения, осознанное желание человека.