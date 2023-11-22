Создана симфония Млечного Пути на основе данных NASA

Источник: CSIRO/A. Cherne

Американский композитор Софи Кастнер вместе с исследователями из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США провела сонификацию — перевод данных в звук. Композитор преобразовала составное изображение центра нашей Галактики в музыкальное произведение.

Композицию, названную Where Parallel Lines Meet («Там, где сходятся параллельные линии»), создали на основе составного изображения центра Млечного Пути. Space.com пишет, что произведение базируется на рентгеновских, инфракрасных и оптических данных, полученных космическими телескопами NASA — Chandra, Hubble и Spitzer.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LQ5WxGasrsA?si=Mjsx1H_97isnQgHy" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Свет объектов, расположенных в верхней части изображений Млечного пути, преобразуется в более высокий тон, в то время как его интенсивность контролирует громкость, — отмечает команда астомузыкантов. — Звезды преобразуются в отдельные ноты, в то время как обширные облака газа и пыли создают нарастающее басовое гудение».

Недавно NASA опубликовало «симфонию» Солнечной системы. Звуки планет, спутников и черных дыр оказались в одном плейлисте.