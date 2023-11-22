Создана симфония Млечного Пути на основе данных NASA
Его свет придал тон мелодии, а звезды стали басовыми нотами.
Его свет придал тон мелодии, а звезды стали басовыми нотами.
Американский композитор Софи Кастнер вместе с исследователями из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США провела сонификацию — перевод данных в звук. Композитор преобразовала составное изображение центра нашей Галактики в музыкальное произведение.
Композицию, названную Where Parallel Lines Meet («Там, где сходятся параллельные линии»), создали на основе составного изображения центра Млечного Пути. Space.com пишет, что произведение базируется на рентгеновских, инфракрасных и оптических данных, полученных космическими телескопами NASA — Chandra, Hubble и Spitzer.
«Свет объектов, расположенных в верхней части изображений Млечного пути, преобразуется в более высокий тон, в то время как его интенсивность контролирует громкость, — отмечает команда астомузыкантов. — Звезды преобразуются в отдельные ноты, в то время как обширные облака газа и пыли создают нарастающее басовое гудение».
Недавно NASA опубликовало «симфонию» Солнечной системы. Звуки планет, спутников и черных дыр оказались в одном плейлисте.
Олеся Маевская