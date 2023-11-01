NASA опубликовало «симфонию» Солнечной системы

Пустота космоса должна быть безмолвной, но это не значит, что небесные тела нельзя услышать. Ученые научились улавливать и преобразовывать плазменные волны тел нашей Солнечной системы, колеблющихся вокруг них, в звуки, пишет ScienceAlert.

Эти волны образуются, когда электроны захватываются линиями магнитного поля вокруг крупных объектов (например, планет) и спускаются по ним по спирали. Таким образом у каждого тела Солнечной системы может появиться своя собственная «песня».

Солнце, например, должно бурлить, поскольку на его поверхности постоянно поднимаются и опускаются гигантские огненные конвекционные ячейки (зона в жидкости, где она циркулирует в замкнутом контуре). Ученые выяснили, что если бы звук мог распространяться в космосе, мы бы слышали непрекращающийся рев Солнца громкостью в 100 децибел.

Со временем исследователи научились выслеживать невидимые радиоволны — форму света, в которой звуковые данные могут быть закодированы и, когда их улавливает приемник, преобразуются обратно в звук. Таким же образом работают мобильные телефоны.

Плазменные волны, кружащиеся вокруг планет, также могут генерировать интересное чириканье и свист. Так, земные звуки отдаленно напоминают голоса птиц или китов. Сатурн с его сложной системой спутников и колец звучит как саундтрек из жуткого научно-фантастического фильма 1950-х годов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6nxLXvqLp50?si=L4AG-Mc9ZIVAhE4Z" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже спутники Юпитера имеют собственные сложные звуковые профили. Было зафиксировано, что Европа и Ганимед издают плазменные звуки, напоминающие сигналы роботов. У Марса же не столь сильное магнитное поле, но мы знаем, как звучат его ветры.

Преобразование света в звуки может помочь ученым раскрыть детали, которые они, возможно, упустили. NASA собрало несколько полученных и преобразованных сигналов в плейлист, который доступен на научном веб-сайте агентства.

Ранее Европейское космическое агентство опубликовало «ужасающие» звуки магнитного поля Земли.