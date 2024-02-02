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Создан первый в мире автономный робот для ремонта дорог

Его протестируют в Великобритании.
Источник: Robotiz3d

Технологическая компания Robotiz3d и ученые из Ливерпульского университета (Великобритания) создали многофункционального автономного робота для проведения дорожных работ. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Робот Autonomous Road Repair System (ARRES), что в переводе означает «Автономная система ремонта дорог», обладает гусеничной самоходной платформой с катком спереди. Машина способна передвигаться со скоростью 90 километров в час. При помощи встроенного искусственного интеллекта ARRES может самостоятельно обнаруживать трещины на дорогах, самостоятельно заполнять их асфальтом и утрамбовывать.

Заплатки, сделанные роботом, являются гидроизолированными и отличаются высокой износостойкостью. Таким образом ARRES сможет решить проблемы разрушения автомобильных дорог.

По словам специалистов, такие роботы значительно сэкономят время на ремонт асфальта, решат проблему с нехваткой персонала, а также минимизируют помехи для движения водителей. Полевые испытания начнутся в ближайшее время в городе Хартфордшир.

Ранее в Стэнфорде ученые создали идеального робота для выполнения домашних дел.

Анна Морозова