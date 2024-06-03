Собакам точно снятся сны, говорят эксперты

В носу собаки сотни миллионов рецепторов (у человека всего около 6 миллионов), поэтому и образы, которые им снятся, скорее всего во многом состоят из запахов, уверен Пенья-Гусман. И если зрительный образ пропадает в тот же миг, когда мы закрываем глаза или выключаем свет, запахи остаются надолго — хозяева могут уйти по делам, а квартира продолжит ими пахнуть, и собака будет их ощущать. Поэтому весь язык собачьих сновидений может быть совершенно иным. Впрочем, эмоциональный заряд, который несут сны, мы вполне можем разгадать, говорит ученый — любой владелец собаки знает, что, проснувшись, она может вести себя по-разному.