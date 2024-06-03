Собакам точно снятся сны, говорят эксперты

Собаки часто подергиваются во сне — их владельцы обычно уверены, что животным снится какая-нибудь погоня, игра или схватка. Ученые подтвердили, что, скорее всего, все так и есть.
Исследования подтверждают: собакам почти наверняка снятся сны, прямо как людям. На сто процентов, конечно, убедиться нельзя, потому что еще ни одна собака, проснувшись, не пожаловалась на кошмар, в котором она убегала от пылесоса — но журнал Popular Science решил разобраться в вопросе.
Давид Пенья-Гусман, профессор философии науки Университета Сан-Франциско и автор книги «Когда зверям снятся сны», поясняет, что простой и однозначный ответ исследователям недоступен: приходиться искать множество косвенных признаков мозговой активности, которая совпадает с аналогичной у людей.
Когда во время сна у собак начинают дергаться глаза, сканирование мозга показывает, что он настолько же активен, как и при бодрствовании. У людей все происходит точно так же. У большинства животных такого сходства с людьми не наблюдается.
Что же снится собакам?
Вероятнее всего фрагменты их жизни наяву, как и людям. Ученые уже проводили ряд экспериментов на других животных, и результаты примерно одинаковые: в те интервалы сна, когда им должны сниться сны, мозг животных проявлял такую же активность, как и при совершении конкретного действия. Например:
- Шимпанзе — приматолог Кимберли Мукабе поила группу испытуемых кофе, и во сне они иногда проявляли такую же реакцию, как и наяву, когда его пили — а у второй группы шимпанзе такая реакция отсутствовала.
- Кошки — в 1960-х невролог Мишель Жуве изучил кошек, которые не дергались во сне из-за повреждений в нервной системе, но мозг отдавал конечностям точно такие же сигналы, как и во время погони.
- Крысы — исследования показали, что во «снах» они думают так же, как когда проходят лабиринты наяву.
Психолог Стэнли Корен, автор книги «Снятся ли собакам сны», провел аналогичные эксперименты и подтвердил, что почти наверняка снятся. Можно даже попробовать угадать сюжеты: общение с людьми, игра в парке, кража куска мяса со стола: все, что происходит с собакой в реальности.
Главная загадка — как собаки воспринимают эти сны и что выносят из них, когда просыпаются. Собаки воспринимают окружающий мир в первую очередь через запахи, в то время как люди — с помощью зрения, поэтому сам процесс «сновидения», скорее всего, радикально отличается от нашего.
В носу собаки сотни миллионов рецепторов (у человека всего около 6 миллионов), поэтому и образы, которые им снятся, скорее всего во многом состоят из запахов, уверен Пенья-Гусман. И если зрительный образ пропадает в тот же миг, когда мы закрываем глаза или выключаем свет, запахи остаются надолго — хозяева могут уйти по делам, а квартира продолжит ими пахнуть, и собака будет их ощущать. Поэтому весь язык собачьих сновидений может быть совершенно иным. Впрочем, эмоциональный заряд, который несут сны, мы вполне можем разгадать, говорит ученый — любой владелец собаки знает, что, проснувшись, она может вести себя по-разному.
Почему собачьи сны — это важно?
Пенья Гусман уверен: «Если живое создание способно видеть сны, значит, оно определенно обладает сознанием. Сон — это внутреннее проживание искусственно воссозданной реальности. Сознание занимается точно тем же — реконструирует окружающий мир в нашем мозге, чтобы лучше его понять».
Конечно, четкого определения того, что такое сознание, нет для человека, и тем более для собаки. Но вопрос этот касается не только философии, но и юриспруденции, считает ученый — ведь если мы начинаем воспринимать собаку как мыслящее существо, вероятно, стоит пересмотреть и права, которыми ее наделяет общество — а также нормы морали по отношению к собакам.
К дельфинам и гориллам люди относятся не так, как к курицам, потому что мы убеждены, что их внутренняя жизнь богаче, а интеллект более развит. Дискуссия о правах собак может длиться еще долго, а вот личное отношение к своему питомцу любой может изменить достаточно быстро — уверен Пенья-Гусман.
Многие читатели его книги пишут ему письма, в которых признаются, что стали смотреть на свою собаку совсем иначе, и теперь видят ее более глубоким и сложным созданием.
Несколько человек написали мне, что теперь часто сидят и размышляют, что снится их кошке или собаке.
«Стоит задуматься и лишний раз восхититься своими питомцами и их внутренним миром. Стоит помнить, что они отдельные личности со своими переживаниями, в которых мы занимаем значимое, но не единственное место — и что они живут не ради того, чтобы радовать нас. У каждого из наших животных есть своя собственная жизнь». — уверен писатель.
Сны людей тоже таят в себе много загадок — хотя, казалось бы, мы способны обсуждать их друг с другом. Вот, к примеру, статья о том, как меняются сны людей с возрастом.
Георгий Мазуркевич