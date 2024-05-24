Как меняется содержание снов с возрастом

Ученые уверены, что содержание снов зависит от этапа жизни. Например, детям чаще снятся кошмары, противоречащие представлениям о детстве, как о блаженном, беззаботном и невинном времени. Это происходит из-за активизации страха одиночества и боязни «утратить» родительскую заботу. Считается, что сюжет наиболее распространенного детского сна строится вокруг похищения из отчего дома.
Сновидения — это продукт возраста. Это время открытых дверей для разума. Если вы будете обращать на них внимание, то сможете узнать больше о себе. Сны подтверждают идею о том, что они являются продолжением нашей жизни наяву.
В подростковом возрасте темы снов меняются, зачастую становясь «более горячими» из-за активизации гормонального фонда. Соответственно, в период полового созревания во время сна мы видим «больше секса и агрессии, более интенсивных социальных взаимодействий».
С возрастом частота эротических сновидений снижается. Студентам обычно снятся друзья и взаимодействие с ними, а взрослым и пожилым людям — родственники и работа. Сны женщин, к слову, по мере взросления становятся более приятными: они больше не связаны с семейными конфликтами или конфликтами на рабочем месте.
Кошмары с возрастом тоже вытесняются из сновидений. Однако, чаще начинают сниться сны об умерших.
Воссоединение с ушедшими из жизни близкими — это повторяющийся сценарий. С возрастом тема смерти становится все более актуальной.
Среди пожилых людей также популярен сценарий сна, где они теряются в незнакомой обстановке или ищут свою машину в чужом городе. Все это, разумеется, связано со страхами утраты сознания и последующего одиночества (как и в детстве).
Многим также снится напряженная работа, на которую приходится вернутся. Такие сны, в одном случае, свидетельствуют о психологической травме и дискомфорте, полученном из-за длительного и тяжкого труда. В другом случае, такие сны могут возникать из-за идентификации внутреннего «Я» с процессом деятельности.
О том, почему женщины чаще страдают от недосыпа, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова