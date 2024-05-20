Исследование: женщины чаще страдают от недосыпа

Процесс переноса полученных за день знаний из гиппокампа может занять большую часть ночи, и если мы не выспимся, то можем проснуться на следующее утро с еще не перенесенными воспоминаниями, из-за чего они станут нечеткими при попытке вспомнить их позже. Более того, во время сна мозг «редактирует» информацию, удаляя ненужные воспоминания. В случае, когда он не может этого сделать, он становится слишком перегруженным для новых знаний.