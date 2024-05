Исследование: женщины чаще страдают от недосыпа

Недостаток сна связан не только с болезнями сердца, ожирением, сахарным диабетом 2-го типа и депрессией, но и с неспособностью к обучению. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывает, что студенты колледжей, которые не высыпаются, имеют более низкие баллы и сниженную успеваемость. Эксперты говорят, что впоследствии это может негативно сказаться на способности человека концентрироваться на работе.