Исследование: женщины чаще страдают от недосыпа

Если вам кажется, что вы постоянно не высыпаетесь, вы не одиноки: по меньшей мере треть опрошенных испытывает хронический недосып. Женщины, к слову, страдают от проблем со сном чаще, чем мужчины. Причина такого явления связана с половыми гормонами: уровень прогестерона, отвечающего за регуляцию сна, часто бывает низким во время овуляции. Ребекка Спенсер, профессор психологии в Массачусетском университете в Амхерсте, утверждает, что женщинам для нормального функционирования в течении дня нужно спать дольше, чем мужчинам.
Недостаток сна связан не только с болезнями сердца, ожирением, сахарным диабетом 2-го типа и депрессией, но и с неспособностью к обучению. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывает, что студенты колледжей, которые не высыпаются, имеют более низкие баллы и сниженную успеваемость. Эксперты говорят, что впоследствии это может негативно сказаться на способности человека концентрироваться на работе.
Во время сна многочисленные процессы организма замедляются, мозг и тело отдыхают и восстанавливаются после дневной активности. Однако есть и системы, которые активизируются во время сна. Например, просыпается область во внутренней височной доле головного мозга, связанная с процессом обучения и запоминанием информации — гиппокамп.
Процесс переноса полученных за день знаний из гиппокампа может занять большую часть ночи, и если мы не выспимся, то можем проснуться на следующее утро с еще не перенесенными воспоминаниями, из-за чего они станут нечеткими при попытке вспомнить их позже. Более того, во время сна мозг «редактирует» информацию, удаляя ненужные воспоминания. В случае, когда он не может этого сделать, он становится слишком перегруженным для новых знаний.
«Когда мы спим, наш мозг обрабатывает информацию, которую мы узнали за день, и сохраняет то, что необходимо. Поэтому, после того, как мы хорошо отдохнем, нам будет легче выполнять поставленную задачу», — объясняет Раджкумар Дасгупта, специалист в медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии, специализирующийся на сне и пульмонологии.
Кроме того, недостаток сна связан с выработкой аденозина — химического вещества, вызывающего у нас чувство сонливости. Чем дольше мы бодрствуем, тем больше аденозина накапливается в нашем организме и тем сильнее мы чувствуем усталость.
Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, качественный сон занимает семь-девять часов в сутки — у взрослых и восемь-десять часов — у детей и подростков.
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Кристина Корчанова