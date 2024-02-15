Снимки со спутника показали, насколько огромны коралловые рифы

Чтобы измерить коралловые рифы, потребовалось создать их карту. Для этого исследователи проанализировали 100 триллионов пикселей со спутников Sentinel-2 и Planet Dove CubeSat. Были сделаны точные прогнозы, где есть кораллы, а где их нет. Над составлением карты команда работала с почти 500 исследователями и соавторами с территорий Мальдив, Кубы и Австралии.