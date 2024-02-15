Снимки со спутника показали, насколько огромны коралловые рифы

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия), используя спутниковые снимки, инструменты машинного обучения и данные специалистов со всего мира, выяснили, что площадь коралловых рифов на 25% больше, чем считалось ранее. Об этом пишет The Conversation.
Исследователи обнаружили дополнительные 64 тысячи квадратных километров. Такой размер сопоставим с Ирландией. Таким образом, общая площадь коралловых рифов составляет 348 тысяч квадратных километров, а это больше, чем вся Финляндия.
Чтобы измерить коралловые рифы, потребовалось создать их карту. Для этого исследователи проанализировали 100 триллионов пикселей со спутников Sentinel-2 и Planet Dove CubeSat. Были сделаны точные прогнозы, где есть кораллы, а где их нет. Над составлением карты команда работала с почти 500 исследователями и соавторами с территорий Мальдив, Кубы и Австралии.
На опубликованном изображении представлены целые экосистемы рифов, начиная от лагун с песчаным дном, заканчивая каменистыми отмелями и живыми стенами из материала скелетов полипов. В пределах общей площади находится 80 тысяч квадратных километров твердого дна, состоящего, скорее, из камней, чем из песка. Именно в этих районах, вероятно, находится значительное количество кораллов.
Созданная карта уже меняет мир. Так, власти Индонезии и нескольких островных государств Тихого океана прилагают все больше усилий по сохранение коралловых рифов.
Ранее на карту был нанесен самый большой известный коралловый риф.
Анна Морозова