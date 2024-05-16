Смытая деревня: история одной фотографии

Сим Чи Инь комментирует: «Я хотела, чтобы женщина не выглядела жертвой — но в то же время чтобы ее утрата была ощутима». Это одна из самых буквальных фотографий в проекте: по большей части снимки в «Зыбучих песках» абстрактны: панорамы с воздуха, пейзажи. Фотограф считает, что ее проект ценен в первую очередь как документ — но надеется, что эти работы помогут сделать проблему более обсуждаемой.