Смытая деревня: история одной фотографии

Женщина стоит в дверях и смотрит на рассвет. Позади нее — половина дома. А второй половины нет, потому что его унесла река. Этот снимок сингапурский фотограф Сим Чи Инь считает одним из лучших в своей карьере. Последние семь лет она посвятила проекту «Зыбучие пески», о котором рассказала The Guardian.
Фотопроект посвящен мировой нехватке песка: кризису, о котором мы слышим нечасто. Сингапур, родина Сим Чи Инь, — мировой лидер по импорту песка на душу населения: город активно отвоевывает территорию у моря.
Она снимала в Сингапуре, Китае, Малайзии и Вьетнаме. Из-за активной добычи песка почва в дельте Меконга, реки проходящей через весь Вьетнам, размывается. Причины комплексные, а вот последствия вполне конкретные: жительница деревни Хьеп Фуок проснулась посреди ночи из-за громкого треска, вскочила с кровати — и та в буквальном смысле уплыла у нее из-под ног вместе с полом. Спустя пять дней Сим Чи Инь сделала эту фотографию — уже с другой жительницей, местной продавщицей чая.
Сим Чи Инь комментирует: «Я хотела, чтобы женщина не выглядела жертвой — но в то же время чтобы ее утрата была ощутима». Это одна из самых буквальных фотографий в проекте: по большей части снимки в «Зыбучих песках» абстрактны: панорамы с воздуха, пейзажи. Фотограф считает, что ее проект ценен в первую очередь как документ — но надеется, что эти работы помогут сделать проблему более обсуждаемой.
Результат работы — не просто альбом с фотографиями. Сим Чи Инь записала свидетельства очевидцев, переработала их в сценарий и создала VR-инсталляцию с закадровым текстом, который читает вьетнамский поэт Кхай Дон. Инсталляцию, которая помещает зрителя в абстрактный рушащийся мир из воды и песка, она представила в прошлом году в Берлине.
Художница объясняет, что проект посвящен памяти и утрате: как сберечь то, что нас окружает и досталось от предков, как осмыслить груз прошлого и не потерять свою историю.
Впрочем, порой фотографии просто помогают развлечься и улыбнуться — ранее показывали работы конкурса самых забавных фотографий домашних животных.
Георгий Мазуркевич