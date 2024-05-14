Опубликованы самые смешные фотографии зверей

Опубликовано 30 финалистов конкурса на самую смешную фотографию домашних питомцев. Авторы конкурса — два профессиональных фотографа, Пол Джойсон-Хикс и Том Саллем. Их цель — напомнить зрителям, какую важную роль играют домашние питомцы для психологического здоровья людей, и лишний раз призвать побольше заботиться о пушистых друзьях.
Критерии отбора простые: снимок должен быть высокохудожественным и очень смешным. Из 30 претендентов экспертное жюри выберет самую смешную фотографию.
Кроме жюри есть еще и номинация «зрительское голосование», и любой человек может принять в нем участие, отдав свой голос на сайте конкурса. Победителя объявят 6-го июня.
Герои фотографий запечатлены в смешных позах — они играют дома, застыли в полете, смеются, ухмыляются, «беседуют» друг с другом или просто забавно позируют. Наш фаворит — котик, который застрял в стене.
Ранее стали известны победители конкурса World Nature Photography Awards 2024.
Георгий Мазуркевич