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Опубликованы самые смешные фотографии зверей

Собака-каратист, безголовая лошадь и очень счастливый осел.

30

Опубликовано 30 финалистов конкурса на самую смешную фотографию домашних питомцев. Авторы конкурса — два профессиональных фотографа, Пол Джойсон-Хикс и Том Саллем. Их цель — напомнить зрителям, какую важную роль играют домашние питомцы для психологического здоровья людей, и лишний раз призвать побольше заботиться о пушистых друзьях.

Критерии отбора простые: снимок должен быть высокохудожественным и очень смешным. Из 30 претендентов экспертное жюри выберет самую смешную фотографию.

Кроме жюри есть еще и номинация «зрительское голосование», и любой человек может принять в нем участие, отдав свой голос на сайте конкурса. Победителя объявят 6-го июня.

Герои фотографий запечатлены в смешных позах — они играют дома, застыли в полете, смеются, ухмыляются, «беседуют» друг с другом или просто забавно позируют. Наш фаворит — котик, который застрял в стене.

Ранее стали известны победители конкурса World Nature Photography Awards 2024.

Георгий Мазуркевич