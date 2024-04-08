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Объявлены победители конкурса World Nature Photography 2024 года

Жюри конкурса World Nature Photography Awards 2024 года выбрало 13 фотографий-победителей из тысячи работ, присланных с шести разных континентов.

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Гран-при и премию получил британский фотограф Трейси Лунд за снимок двух олушей — птиц морей и океанов. Они были запечатлены в момент борьбы за рыбу у берегов Шетландских островов (Шотландия).