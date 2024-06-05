Сложно, но возможно: психологи рассказали, как возродить дружбу

Если вы хотите восстановить старую связь, но не можете решиться, начните с «разминки», представленной в исследовании. Специалисты предлагают приобрести новую привычку — каждый день писать своим нынешним друзьям, а затем в один момент изменить имя получателя на того, с кем вы давно не общались, и все же нажать на кнопку «отправить».