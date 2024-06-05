Сложно, но возможно: психологи рассказали, как возродить дружбу

Известие от старого приятеля, с которым вы потеряли связь, может стать приятным сюрпризом, а возрождение этих дружеских отношений способно принести удовольствие. Многие психологи говорят о важности большого количества разнообразных дружеских отношений. Но, несмотря на это, мы часто не решаемся сделать шаг, чтобы преодолеть дистанцию и возобновить общение из-за своих страхов. Это показало исследование специалистов из Университета Саймона Фрейзера (Канада) и Университета Сассекса (Великобритания). Их работа опубликована в журнале Communications Psychology.
В исследовании приняли участие 2500 участников. Более 90% смогли вспомнить конкретного друга, с которым они потеряли связь и хотели бы поговорить снова. Однако даже когда респонденты выразили желание и подумали, что старый приятель будет благодарен за этот шаг, и им дали время написать сообщение, только около трети действительно отправили СМС.
Исследователи упомянули предыдущие работы, в которых говорилось, что сообщения от старых друзей, как правило, хорошо принимаются. Но это мало помогло ослабить нежелание отправки сообщения.
Ученые, вместо того чтобы пытаться изменить мнение людей, решили изменить их поведение.
Практика искусства дружбы
Участники исследования практиковались в «разминке»: одна группа в течение трех минут общалась с нынешним друзьям и знакомыми, в то время как вторая такое же количество времени просматривала социальные сети. Зачем каждого испытуемого попросили написать и отправить сообщение старому приятелю.
Практическое задание дало результаты: 53% тех, кто «размялся», в конечном итоге отправили сообщение, что на две трети больше, чем у тех, кто остался без «разогрева». Лишь 31% участников второй группы связались со старым другом.
Но почему человек не решается отправить сообщение? По словам исследователей, со временем старые друзья начинают чувствовать себя незнакомцами. Психологическая дистанция — это то, что люди называют своим главным препятствием на пути к восстановлению отношений.
Тот тип отношений, который был между друзьями, когда они общались, также может определять, насколько трудно преодолеть эту дистанцию. Тесная связь с большим доверием повышает вероятность продолжения общения с того места, на котором вы остановились, и уменьшает страх быть отвергнутым.
Оставайтесь на связи
Во многих случаях одна из причин, по которой друзья перестают общаться, заключается в том, что люди отдаляются, их интересы расходятся, поэтому они теряют связь. Но, по мнению специалистов, именно этот факт делает встречу с кем-то, с кем вы давно не виделись, такой интересной и полезной.
Социальные сети могут значительно облегчить восстановление дремлющих связей. Однако полное их возрождение требует реального разговора: телефонного звонка или общения лицом к лицу, то есть реагирования друг на друга в режиме реального времени.
Если вы хотите восстановить старую связь, но не можете решиться, начните с «разминки», представленной в исследовании. Специалисты предлагают приобрести новую привычку — каждый день писать своим нынешним друзьям, а затем в один момент изменить имя получателя на того, с кем вы давно не общались, и все же нажать на кнопку «отправить».
Исследователи говорят, что люди боятся, что другой человек не захочет восстанавливать связь. Однако это все лишь в наших головах. И если вы напишите старому другу, он, конечно, удивится, но будет рад воссоединению.
Ранее исследование показало, что друзья в реальной жизни «полезнее» виртуальных.
Анна Морозова