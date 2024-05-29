Исследования: реальные друзья «полезнее» виртуальных

117-летняя Мария Браньяс, являющаяся одной из старейших жительниц Земли, считает, что один из секретов долгой и здоровой жизни заключается в «хороших отношениях с друзьями и семьей». Многочисленные эксперты с ней согласны: они утверждают, что для поддержания здоровья (физического и ментального) нам действительно необходимо регулярно встречаться с друзьями.
Собрали самые интересные доказательства того, что настоящая дружба имеет множество преимуществ.
Друзья излечивают все болезни
Люди — социальные существа: пребывание в окружении дружелюбных людей снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера и даже рака. Это доказал ряд научных исследований, включающий недавний эксперимент на 13 тысячах добровольцев.
Одиночество убивает
По данным других исследований, у социально изолированных людей в течение дня вырабатывается больше кортизола, что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и более высоким общим риском смертности.
Встречи с друзьями развивают эмпатию
Когда мы проводим время с друзьями и родственниками лицом к лицу, мы можем настроиться на одну и ту же мозговую волну — в буквальном смысле этого слова. Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, когда мы смотрим друг другу в глаза, нейронная активность в нашем мозге начинает синхронизироваться.
При нейронной синхронизации мы начинаем испытывать эмпатию по отношению к другим людям, становясь добрее. При этом, когда мы переписываемся или общаемся в чате по видео, синхронизация практически исчезает.
Дружба избавляет от проблем со сном
В научном обзоре, опубликованном в 2024 году, было обнаружено, что держание за руки, объятия и другие дружеские контакты «кожа к коже» могут помочь нам лучше спать и снизить уровень стресса. Ежедневная доза объятий улучшает работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, отвечающей за стресс. Это также снижает уровень провоспалительных цитокинов, молекул, участвующих в развитии диабета и сердечных заболеваний.
Более того, дружеское прикосновение может быть мощным обезболивающим. С-тактильные волокна, тип нервных волокон в коже человека, реагируют на медленные поглаживающие прикосновения, посылая сигналы в мозг, которые уменьшают ощущение боли. Подобный эффект был обнаружен как при болезненных медицинских процедурах, так и при хронических заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона.
Личный «контакт» повышает иммунитет
Личное общение также может влиять на состояние иммунной системы. Одно исследование, проведенное во время пандемии коронавируса и основанное на анализе образцов крови 142 взрослых, показало, что личные встречи с друзьями улучшают функционирование генов, связанных с иммунной системой. Однако такие преимущества не были ощутимы для тех, кто общался со своими друзьями только онлайн.
Кстати, а вы знаете, что женщины чаще мужчин создают настоящие дружеские отношения на работе? Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Университетом Нотр-Дам в США и Северо-Западным Университетом.
Кристина Корчанова