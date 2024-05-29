Исследования: реальные друзья «полезнее» виртуальных

117-летняя Мария Браньяс, являющаяся одной из старейших жительниц Земли, считает, что один из секретов долгой и здоровой жизни заключается в «хороших отношениях с друзьями и семьей». Многочисленные эксперты с ней согласны: они утверждают, что для поддержания здоровья (физического и ментального) нам действительно необходимо регулярно встречаться с друзьями.