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Исследования: реальные друзья «полезнее» виртуальных

Общения в сети — недостаточно. Исследования показывают, что для здоровья нам необходимо регулярно встречаться со своими друзьями лично.

Источник: Ben White/СС0

117-летняя Мария Браньяс, являющаяся одной из старейших жительниц Земли, считает, что один из секретов долгой и здоровой жизни заключается в «хороших отношениях с друзьями и семьей». Многочисленные эксперты с ней согласны: они утверждают, что для поддержания здоровья (физического и ментального) нам действительно необходимо регулярно встречаться с друзьями.

Собрали самые интересные доказательства того, что настоящая дружба имеет множество преимуществ.

Друзья излечивают все болезни

Люди — социальные существа: пребывание в окружении дружелюбных людей снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера и даже рака. Это доказал ряд научных исследований, включающий недавний эксперимент на 13 тысячах добровольцев.

Одиночество убивает

По данным других исследований, у социально изолированных людей в течение дня вырабатывается больше кортизола, что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и более высоким общим риском смертности.

Встречи с друзьями развивают эмпатию

Когда мы проводим время с друзьями и родственниками лицом к лицу, мы можем настроиться на одну и ту же мозговую волну — в буквальном смысле этого слова. Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, когда мы смотрим друг другу в глаза, нейронная активность в нашем мозге начинает синхронизироваться.

При нейронной синхронизации мы начинаем испытывать эмпатию по отношению к другим людям, становясь добрее. При этом, когда мы переписываемся или общаемся в чате по видео, синхронизация практически исчезает.

Дружба избавляет от проблем со сном

В научном обзоре, опубликованном в 2024 году, было обнаружено, что держание за руки, объятия и другие дружеские контакты «кожа к коже» могут помочь нам лучше спать и снизить уровень стресса. Ежедневная доза объятий улучшает работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, отвечающей за стресс. Это также снижает уровень провоспалительных цитокинов, молекул, участвующих в развитии диабета и сердечных заболеваний.

Более того, дружеское прикосновение может быть мощным обезболивающим. С-тактильные волокна, тип нервных волокон в коже человека, реагируют на медленные поглаживающие прикосновения, посылая сигналы в мозг, которые уменьшают ощущение боли. Подобный эффект был обнаружен как при болезненных медицинских процедурах, так и при хронических заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона.

Личный «контакт» повышает иммунитет

Личное общение также может влиять на состояние иммунной системы. Одно исследование, проведенное во время пандемии коронавируса и основанное на анализе образцов крови 142 взрослых, показало, что личные встречи с друзьями улучшают функционирование генов, связанных с иммунной системой. Однако такие преимущества не были ощутимы для тех, кто общался со своими друзьями только онлайн.

Кстати, а вы знаете, что женщины чаще мужчин создают настоящие дружеские отношения на работе? Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Университетом Нотр-Дам в США и Северо-Западным Университетом.

Кристина Корчанова