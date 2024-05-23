Скворцы перекрыли авиасообщение в Стамбуле

Явление, которое можно увидеть на видео, называется «мурмурация». По сути, это — скоординированный полет огромных стай, образующих в воздухе динамические объемные фигуры переменной плотности. Считается, что у скворцов способность к «воздушному танцу» заложена на генетическом уровне.