Скворцы перекрыли авиасообщение в Стамбуле

22 мая скворцы заблокировали небо Стамбула возле аэропорта Сабиха Гекчен. Аэропорт временно приостановил работу, по меньшей мере три самолета не получили разрешения на посадку. В настоящее время авиасообщение возобновили.
Явление, которое можно увидеть на видео, называется «мурмурация». По сути, это — скоординированный полет огромных стай, образующих в воздухе динамические объемные фигуры переменной плотности. Считается, что у скворцов способность к «воздушному танцу» заложена на генетическом уровне.
Кстати, о птичках, в Сети появились фото птенца самой редкой и большой совы в мире.
Кристина Корчанова