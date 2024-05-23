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Скворцы перекрыли авиасообщение в Стамбуле

Аэропорт Сабиха Гекчен был вынужден временно приостановить работу из-за мурмурации. Уникальное природное явление засняли на видео.

22 мая скворцы заблокировали небо Стамбула возле аэропорта Сабиха Гекчен. Аэропорт временно приостановил работу, по меньшей мере три самолета не получили разрешения на посадку. В настоящее время авиасообщение возобновили.

Явление, которое можно увидеть на видео, называется «мурмурация». По сути, это — скоординированный полет огромных стай, образующих в воздухе динамические объемные фигуры переменной плотности. Считается, что у скворцов способность к «воздушному танцу» заложена на генетическом уровне.

Кстати, о птичках, в Сети появились фото птенца самой редкой и большой совы в мире.

Кристина Корчанова