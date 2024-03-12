Скучно и однообразно: почему Сеть перестала радовать людей

Чайка добавил, что раньше также было намного интереснее проводить время в Интернете, так как существовало множество платформ для игр. Заходя на них, каждый мог, например, в роли кролика собирать морковку, прыгать по звездам или помогать мышам заваривать чай. Тогда можно было отправить ссылку на игру другу по электронной почте, чтобы провести время в онлайн-мире вдвоем. Сегодня этот так называемый «старый интернет», который до сих пор вспоминают многие пользователи, заменили социальные сети, в которых уже не так интересно проводить время.