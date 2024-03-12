Скучно и однообразно: почему Сеть перестала радовать людей

Социальные сети в последнее время активно развиваются, поэтому кажется, что виртуальная жизнь должна почти замещать реальную. Но сейчас роль общения в Сети постепенно уменьшается, а на первое место встают реклама, контент инфлюенсеров и разный «мусор», с которым часто невозможно взаимодействовать.
Кайл Чайка, автор книги «Мир фильтров: как алгоритмы упростили культуру» и сотрудник редакции The New York Times, рассказал, как грандиозный коммуникативный механизм в истории человечества перестал выполнять свои функции.
В лентах различных социальных сетей теперь часто можно видеть не публикации друзей и различных групп, а старые посты и рекламу. По словам специалиста, раньше в Интернете часто появлялась информация, которую потом средства массовой информации (СМИ) несли большому кругу людей. Сейчас же СМИ как и прежде пытаются рассказать новости о происходящем в мире и политике в X (ранее известна как «Twitter») или TikTok, но алгоритмы платформ таковы, что вместо общественно важной информации пользователям предлагаются смешные видео с животными или кулинарный контент.
Многие специалисты убеждены, что популярные среди молодежи социальные сети сейчас функционируют как радио: один из авторов публикует контент на свою многомиллионную аудиторию, а то, что подписчики хотят сказать друг другу, не имеет значения.
Люди все меньше публикуют контент просто так. Например, многие платформы, которые раньше существовали только для публикаций селфи, перешли и на видео. Теперь пользователи должны не просто уметь красиво фотографироваться, чтобы выделиться и получить подписчиков, а еще демонстрировать свое тело, речь, манеры, умения, а также комнату, в которой автор находится во время съемки.
Требования алгоритмов продвижения контента стали жестче, поэтому неудивительно, что все меньше людей рискуют выставить хотя бы часть своей жизни на всеобщее обозрение и становятся просто пассивными потребителями.
Чайка добавил, что раньше также было намного интереснее проводить время в Интернете, так как существовало множество платформ для игр. Заходя на них, каждый мог, например, в роли кролика собирать морковку, прыгать по звездам или помогать мышам заваривать чай. Тогда можно было отправить ссылку на игру другу по электронной почте, чтобы провести время в онлайн-мире вдвоем. Сегодня этот так называемый «старый интернет», который до сих пор вспоминают многие пользователи, заменили социальные сети, в которых уже не так интересно проводить время.
Сейчас люди не только редко публикуют фотографии и видео, но и зачастую не ставят никаких реакций на контент. Специалисты рассказали, что отсутствие воздействия с постами в социальных сетях может говорить о психическом расстройстве.
Анна Морозова