Отсутствие реакций в соцсетях может говорить о расстройстве

Ученые из Педагогического университета Центрального Китая обнаружили, что люди, «пассивно» использующие социальные сети, чаще страдают от социальной тревожности по сравнению с теми, кто постоянно публикует новости из своей жизни и комментирует чужие рассказы и фотографии. Исследование опубликовано в BMC Psychology.

В ходе эксперимента 571 студента попросили заполнить анкеты, измеряющие открытость, «пассивное» и «активное» пользование социальными сетями, самооценку и социальную тревожность. Также добровольцы рассказали, как часто они обновляют свой статус, делают публикации, ставят «лайки» и пишут комментарии.

Также студентам предложили заполнить анкеты, в которых они выбирали, описывает ли их определенное утверждение, например: «Большие группы заставляют меня нервничать», «Мне требуется время, чтобы преодолеть свою застенчивость в новых ситуациях».

Выяснилось, что те, кто использовал соцсети просто для просмотра контента, не прибегая к общению или оценке публикаций, с большей вероятностью испытывали тревожность. «В частности, пассивное использование социальных сетей может привести к размышлениям, связанным с межличностными отношениями, что легко усугубляет симптомы социальной тревоги», — говорят эксперты.

Те, кто ведет активную жизнь в социальных сетях, наоборот, чувствуют себя комфортно.

Также они способны удовлетворять потребность в общении и развивать позитивное самовосприятие, становясь увереннее в себе.

Пассивным пользователям не хватает самораскрытия и коммуникативного взаимодействия, что препятствует установлению и развитию качественных отношений с другими.

Ранее стало известно, как не чувствовать вину при уходе из общих чатах в социальных сетях.

Анна Морозова