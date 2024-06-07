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Скрытая опасность: почему не надо спать в комнате с растениями

Несмотря на то, что комнатные растения являются частью нашей жизни, сон рядом с ними может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с ОВЗ. Также растения создают идеальную среду для развития плесени и насекомых.

Источник: Freepik

Комнатные растения стали основным элементом декора почти что каждой современной квартиры и каждого дома. Они прославились своей способностью очищать воздух, повышать настроение и приносить помещению немного природы.

Однако по мере роста популярности растений в домах эксперты становятся озабочены опасностями зеленых насаждений в горшках, а именно угрозами, связанными со сном рядом с ними.

Комнатные растения могут улучшать качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород в течение дня, но, несмотря на это, эксперт по гигиене дома Нил Маккензи подчеркивает, что не все аспекты совместного проживания с растениями полезны.

Потребление кислорода в ночное время

Одной из основных проблем, на которую обращает внимание Маккензи, является процесс обмена кислорода и углекислого газа.

Растения хоть и производят кислород в течение дня, ночью у них прекращается процесс фотосинтеза и они начинают сами потреблять кислород и выделять углекислый газ.

Таким образом, они начинают бороться с человеком за кислород в ограниченном пространстве. В плохо проветриваемом помещении или в комнате с большим количеством растений это может привести к уменьшению количества О2, нарушению сна и возникновению дискомфорта.

Плесень и аллергены

Комнатным растениям для цветения нужен определенный уровень влажности. Такая среда является идеальной для роста и развития плесени. Ее споры могут передаваться воздушно-капельным путем и усугублять аллергию и респираторные заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Регулярная проверка помещения на наличие плесени и надлежащий уход за растениями являются важными шагами для минимизации рисков.

Вредители и насекомые

Растения могут привлекать вредителей, таких как тля, паутинный клещ и грибковая мошка. Они могут не только доставлять неудобства, но и вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Важно регулярно осматривать растения на наличие признаков вредителей, а если таковые есть, то принимать меры по их устранению.

Помочь справиться с вредителями могут божьи коровки или использование натурального инсектицидного мыла.

Токсичность некоторых растений

Некоторые популярные комнатные растения являются токсичными как для людей, так и для животных. Такие растения, как филодендроны, мирные лилии и некоторые разновидности плюща, могут вызывать побочные реакции при попадании в организм или при попадании их сока на кожу.

Маккензи советует исследовать растения, которые вы приносите в дом, особенно если у вас есть домашние животные и дети.

Ранее флористы назвали опасные растения, которые не дадут вам выспаться.

Анна Морозова