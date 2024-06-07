Скрытая опасность: почему не надо спать в комнате с растениями

Комнатные растения стали основным элементом декора почти что каждой современной квартиры и каждого дома. Они прославились своей способностью очищать воздух, повышать настроение и приносить помещению немного природы.
Однако по мере роста популярности растений в домах эксперты становятся озабочены опасностями зеленых насаждений в горшках, а именно угрозами, связанными со сном рядом с ними.
Комнатные растения могут улучшать качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород в течение дня, но, несмотря на это, эксперт по гигиене дома Нил Маккензи подчеркивает, что не все аспекты совместного проживания с растениями полезны.
Потребление кислорода в ночное время
Одной из основных проблем, на которую обращает внимание Маккензи, является процесс обмена кислорода и углекислого газа.
Растения хоть и производят кислород в течение дня, ночью у них прекращается процесс фотосинтеза и они начинают сами потреблять кислород и выделять углекислый газ.
Таким образом, они начинают бороться с человеком за кислород в ограниченном пространстве. В плохо проветриваемом помещении или в комнате с большим количеством растений это может привести к уменьшению количества О2, нарушению сна и возникновению дискомфорта.
Плесень и аллергены
Комнатным растениям для цветения нужен определенный уровень влажности. Такая среда является идеальной для роста и развития плесени. Ее споры могут передаваться воздушно-капельным путем и усугублять аллергию и респираторные заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Регулярная проверка помещения на наличие плесени и надлежащий уход за растениями являются важными шагами для минимизации рисков.
Вредители и насекомые
Растения могут привлекать вредителей, таких как тля, паутинный клещ и грибковая мошка. Они могут не только доставлять неудобства, но и вызывать аллергические реакции у некоторых людей.
Важно регулярно осматривать растения на наличие признаков вредителей, а если таковые есть, то принимать меры по их устранению.
Помочь справиться с вредителями могут божьи коровки или использование натурального инсектицидного мыла.
Токсичность некоторых растений
Некоторые популярные комнатные растения являются токсичными как для людей, так и для животных. Такие растения, как филодендроны, мирные лилии и некоторые разновидности плюща, могут вызывать побочные реакции при попадании в организм или при попадании их сока на кожу.
Маккензи советует исследовать растения, которые вы приносите в дом, особенно если у вас есть домашние животные и дети.
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Анна Морозова