Какие растения нельзя держать в спальне?

Красивые и полезные, но не все. По словам флориста Серафимы Агеенко, любое комнатное растение выделяет кислород и очищает воздух. Однако некоторые цветы все же могут сделать сон менее комфортным.
Какие цветы не дадут выспаться?
По мнению эксперта, не стоит держать в спальне цветы, обладающие резким запахом.
«Например, горшечные розы, хризантемы. Лилии не подходят для спальни из-за своего резкого запаха: утром будет тяжело просыпаться», — рассказала эксперт в эфире радио Sputnik. К тому же многие растения могут вызывать аллергию, подчеркнула Агеенко.
«Кроме того, для спальни не подойдут растения, которым нужно много света, такие как орхидеи. Все-таки в спальной комнате обычно бывает приглушенное освещение. Кактусы у рабочего стола в спальне можно заменить эхевериями — каменными розами», — добавила она.
Чтобы сон был хорошим, в спальню лучше всего поставить нецветущие зеленые растения с хорошей листвой, например, фикусы, советует флорист.
Напомним, ранее старший преподаватель кафедры «Ботаника, физиология и защита растений» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» Ольга Мухина рассказала сайту aif.ru о комнатных растениях, представляющих опасность для детей и домашних питомцев. Так, например, драцена обладает резким запахом и похоже на осоку. На ее листочках есть зубчики, которые могут поранить. Кроме того, ядовитыми считаются листья монстеры. Растение лучше ставить в недоступном месте. А вот кротон, у которого тоже ядовитый млечный сок, Мухина вообще не рекомендует держать в доме, если в нем есть дети и животные.