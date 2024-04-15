Какие растения нельзя держать в спальне?

Напомним, ранее старший преподаватель кафедры «Ботаника, физиология и защита растений» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» Ольга Мухина рассказала сайту aif.ru о комнатных растениях, представляющих опасность для детей и домашних питомцев. Так, например, драцена обладает резким запахом и похоже на осоку. На ее листочках есть зубчики, которые могут поранить. Кроме того, ядовитыми считаются листья монстеры. Растение лучше ставить в недоступном месте. А вот кротон, у которого тоже ядовитый млечный сок, Мухина вообще не рекомендует держать в доме, если в нем есть дети и животные.