Скрестить пальцы: учитель ввел жесты-сигналы на уроке

В одной из школ учитель ввел новые правила для своих учеников. Согласно им, чтобы отправиться в туалет, они должны поднять руки со скрещенными двумя пальцами, а чтобы задать учителю вопрос — показать указательный палец.
Родители задались вопросом: а законно ли это и соответствует ли оно федеральной государственной образовательной программе (ФГОС)? Отвечает профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта, доктор педагогических наук Елена Мычко.
В образовательном стандарте определены результаты процесса обучения, содержание предметных областей и условия, которые необходимы для того, чтобы каждый школьник был успешным. Этот документ никак не ограничивает педагога в выборе средств для организации и проведения школьных занятий.
Ручные сигналы, которые вводит учитель, упрощает коммуникационный процесс. Таким образом, чтобы выразить свое желание что-то сделать, ученику не обязательно сообщать об этом всему классу. Достаточно показать определенный жест, чтобы педагог понял, что именно от него хотят.
Чаще всего о том, какой сигнал что означает, учитель сообщает на первом уроке. Некоторые педагоги придумывают жесты вместе с учениками и ситуации, в которых они будут использованы.
Самое главное в такой методике — объяснить детям, что жесты носят не развлекательный характер, а помогают намного эффективнее выстраивать коммуникацию между учителем и учеником.
Ранее учителя поделились способами помочь детям справиться с волнением и чувствовать себя комфортнее на уроках.
Анна Морозова