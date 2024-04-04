Учителя поделились способами помочь детям справиться с волнением

Каждый школьник наверняка сталкивался с волнением, находясь в учебном заведении. Причём причины могли быть разными: объявление результатов контрольной работы или просто непонимание своих эмоций и настроения.
Редакция «Мела» собрала пять советов от педагогов о том, как сделать так, чтобы дети чувствовали себя комфортнее на уроках.
1. Смайлики вместо красной ручки
Возраст: 1−4 классы
Для какого педагога: учителя начальной школы
Чем поможет детям: снизить напряжение, сформировать правильное отношение к оценкам
Не ставить детям оценки в первые годы обучения — отличное правило, которого стоит придерживаться педагогам. Ребенок с первого по четвертый класс только адаптируется к школе и привыкает, что кто-то чужой оценивает выполненную в тетради работу.
Чтобы снизить волнение детей и сделать адаптацию более мягкой, педагоги советуют:
- оценивать работу не двойками и тройками, а наклейками, смайликами, звездочками, облачками, солнышками и прочим;
- не хвалить ребенка фразами «молодец» или «умница». Когда-нибудь он напишет плохую работу, но из-за этого не перестанет быть молодцом или умницей;
- не писать ничего красной ручкой.
2. «Крутите барабан»
Возраст: 5−7 классы
Для какого педагога: классные руководители
Чем поможет детям: познакомиться с собственными предпочтениями и страхами
Классный час можно разнообразить, проведя игру «Поле чудес» для понимания детьми своих чувств.
Педагог может сам подготовить импровизированный барабан: вырезать из картона стрелку, основу конструкции в форме круга и разделить ее на сектора — «это я люблю», «этого я боюсь», «я благодарен за…».
Со временем детям станет значительно проще отвечать, куда бы стрелка барабана их ни привела. А если подобную игру проводить систематически, ребенок начнет лучше понимать себя.
3. Я несчастный или просто грустный?
Возраст: 5−7 классы
Для какого педагога: словесники и учителя иностранных языков
Чем поможет детям: познакомит с многообразием эмоций и чувств
Для большинства сочинений детей учат подбирать слова для описания событий, вида за окном или внешности какого-либо человека. Этот навык можно использовать и для словесного изображения своих эмоций.
К примеру, можно подобрать пять-семь синоним к слову «грустный» Это будет простейшим упражнением, но с помощью него дети со временем будут видеть разницу между «грустный» и «несчастный».
4. Дневник эмоций
Возраст: 8−11 классы
Для какого педагога: классные руководители или школьные психологи
Чем поможет детям: нормализовать работу с эмоциями
У школьных психологов и педагогов больше всего знаний и ресурсов для того, чтобы рассказать ребенку о важности выражения и понимания эмоций.
Для того, чтобы сделать работу с эмоциями доступной и нормальной для подростка, простым шагом будет распечатка шаблонов специализированного дневника. Главное при этом соблюдать следующие организационные моменты:
- раздавать шаблоны следует не на беседе наедине с педагогом или психологом, а на классном часу. Так, подросткам будет легче заполнять дневник эмоций, так как «все это делают»;
- шаблоны должны находиться в открытом доступе и стать такой же обычной частью класса, как и плакаты с формулами на стенах;
- шаблон должен содержать подсказки. Пусть в нем будут представлены не только эмоции, но и описание того, как они могут ощущаться в теле. Это уже будет огромным шагом для растерянного подростка, который не понимает, почему у него, например, горит в груди от злости.
5. Проговаривание по шаблону
Возраст: 8−11 классы
Для какого педагога: классные руководители
Чем поможет детям: выработать навык выражения своих чувств
Провести игру можно на классном часу. На доске или в презентации классный руководитель предлагает шаблон с фразами, например, «случилось (вставить свое), поэтому я чувствую себя (вставить свое из предложенного), потому что (вставить свое)». Ученик должен заполнить пропуски. При этом педагогу лучше начать с себя, рассказав о какой-либо ситуации и какие чувства она вызвала.
Список эмоций должен быть написан на доске, так как это самая сложная часть — понять, что именно испытывает человек.
Опрос по шаблону в начале или в конце урока может занять всего 10−15 минут. Проработка эмоций со временем станет привычной для подростка, и ему будет легче говорить о своих чувствах.
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Анна Морозова