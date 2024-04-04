Учителя поделились способами помочь детям справиться с волнением

Провести игру можно на классном часу. На доске или в презентации классный руководитель предлагает шаблон с фразами, например, «случилось (вставить свое), поэтому я чувствую себя (вставить свое из предложенного), потому что (вставить свое)». Ученик должен заполнить пропуски. При этом педагогу лучше начать с себя, рассказав о какой-либо ситуации и какие чувства она вызвала.