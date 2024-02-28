Скорость речи связали со здоровьем мозга

Вербальные трудности, в том числе — с подбором подходящего слова — распространенная проблема, связанная со старением мозга. Считается, что этот признак свидетельствует о начале нейродегенеративных заболеваний, которые могут пассивно развиваться десятилетиями.
Однако ученые из Университета Торонто (Канада) показали, что более важным показателем здоровья мозга является не забывание слов, а скорость речи. В их исследовании, опубликованном в журнале Journal on Normal and Dysfunctional Development, приняли участие 125 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет.
Участники прошедших три теста. Первым выступила игра с картинками, в которой участники должны были описывать изображения, игнорируя отвлекающий шум, который они слышали в наушниках. Например, люди, которым показывали швабры, должны были сказать, заканчивается ли название этого предмета на букву «а», но при этом в наушниках они слышали слово «веник».
Играя с восприятием участников, ученые выяснили, насколько точно и быстро добровольцы могли распознать, что изображено на картинке, и вспомнить название этого предмета. На словесное описание людям давалось не больше минуты. Речевые способности добровольцев анализировали с помощью программного обеспечения на основе ИИ.
Авторы исследования проверили скорость речь участников и количество пауз в ней. Вдобавок ко всему, добровольцы также прошли стандартные когнитивные тесты. Ученые пришли к выводу, что, как и ожидалось, когнитивные способности (включая скорость поиска слов) пожилых участников были ниже, чем у молодых.
Количество и продолжительность пауз, связанные с подбором слов, не были связаны со здоровьем мозга. А вот быстрота речи — наоборот: скорость напрямую влияла на уровень развития когнитивных способностей. Оказалось, что паузы в речи для подбора слов связаны с нормальным старением, а вот замедление общего темпа речи вообще, независимо от наличия пауз, стало более важным показателем здоровья мозга.
В целом наблюдать, как мозг воспринимает и выдает информацию, связанную со звуками, очень увлекательно. Недавно ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско показали, как он воспринимает музыку, и какие нейронные процессы при этом задействуются.
Олеся Маевская