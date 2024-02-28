Скорость речи связали со здоровьем мозга

Участники прошедших три теста. Первым выступила игра с картинками, в которой участники должны были описывать изображения, игнорируя отвлекающий шум, который они слышали в наушниках. Например, люди, которым показывали швабры, должны были сказать, заканчивается ли название этого предмета на букву «а», но при этом в наушниках они слышали слово «веник».